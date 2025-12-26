Le partenariat stratégique global Vietnam - Australie "fondé sur la confiance mutuelle"

L’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird, a affirmé que le partenariat stratégique global entre les deux pays prend de l’ampleur, fondé sur la confiance mutuelle et un engagement commun en faveur de la stabilité et de la prospérité régionales.

Photo : VNA/CVN

Dans un récent entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), la diplomate Gillian Bird a souligné la solidité des liens intergouvernementaux ainsi que le renforcement des liens entre les deux peuples.

Comment évaluez-vous la coopération Vietnam - Australie au cours de l’année écoulée ?

L’année 2025 a véritablement été une année d’approfondissement de l’engagement et de progrès concrets dans la relation Vietnam - Australie. Notre partenariat stratégique global continue de se renforcer, fondé sur la confiance mutuelle et un engagement commun en faveur de la stabilité et de la prospérité régionales.

L’engagement politique de haut niveau a été essentiel à ce succès. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rencontré le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, en marge du 47e Sommet de l’ASEAN et de la réunion des dirigeants de l’APEC, réaffirmant ainsi nos priorités communes.

Le Vietnam a accueilli la visite d’État de la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, ainsi que celles de la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, du ministre de l’Éducation, Jason Clare, et du ministre adjoint à l’Immigration et ministre adjoint aux Affaires étrangères et au Commerce, Matt Thistlethwaite. De notre côté, nous avons eu l’honneur de recevoir en Australie Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo et secrétaire du Comité central du Parti, et Trân Hông Hà, vice-Premier ministre. Ces échanges témoignent de la profondeur et de la chaleur de nos relations.

Surtout, nous avons réalisé des progrès concrets dans les six piliers de notre Partenariat stratégique global. En matière de sécurité et de défense, la Marine populaire vietnamienne a participé à l’exercice KAKADU - une première pour un navire de guerre vietnamien. Il s’agit là de la dernière étape en date de notre coopération renforcée en matière de sécurité maritime.

Dans le domaine de l’éducation, nous avons octroyé 72 bourses d’études Australia Awards et organisé trois programmes d’échange de connaissances par l’intermédiaire du Centre Vietnam - Australie, renforçant ainsi les liens humains. Dans le domaine technologique, nous avons signé un protocole d’entente historique sur la coopération en matière de cybersécurité et de technologies critiques, renforçant la résilience dans des secteurs essentiels à notre sécurité commune et à notre avenir économique.

Globalement, le bilan annuel a confirmé que la plupart des engagements sont tenus ou en bonne voie. Cette dynamique témoigne non seulement de la solidité des liens intergouvernementaux, mais aussi du renforcement des liens entre nos peuples.

Suite à l’élévation officielle des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global en mars 2024, quels sont, selon vous, les domaines présentant le plus grand potentiel de progrès dans les années à venir ?

L’élévation des relations Australie - Vietnam au niveau de partenariat stratégique global constitue une avancée décisive, fondée sur une confiance stratégique. Nous avons convenu d’élargir notre coopération autour de six piliers : politique, défense, sécurité et justice ; coopération économique ; partage des connaissances et échanges entre les peuples ; climat, environnement et énergie ; science, technologie, innovation et transformation numérique ; et coopération régionale et internationale.

Nous disposons désormais d’un cadre global de coopération de haut niveau, comprenant des dialogues réguliers entre les dirigeants et une interaction soutenue entre les hauts fonctionnaires. Les bases sont solides ; notre mission commune est de traduire nos ambitions en résultats concrets qui profitent à nos populations.

Pour l’avenir, l’Australie continuera de soutenir les ambitions du Vietnam en matière de progrès économiques, scientifiques et technologiques.

Dans le cadre de la Stratégie économique australienne pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040, nous œuvrons à développer les échanges commerciaux et les investissements, à renforcer les chaînes d’approvisionnement et à nouer des partenariats dans les secteurs émergents essentiels à la croissance future du Vietnam, tels que la fabrication de pointe, les énergies propres et les services numériques.

L’éducation et le développement des ressources humaines demeurent les piliers de notre coopération. Ils permettent de former la prochaine génération de compétences et de leaders qui stimuleront le développement socio-économique et l’innovation au Vietnam. Nos universités et instituts de recherche renforcent leur collaboration avec leurs homologues vietnamiens afin d’accélérer les échanges de connaissances et de développer les capacités scientifiques et technologiques.

La troisième phase de notre programme Aus4Skills, qui a fait ses preuves, offrira des bourses d’études aux étudiants vietnamiens, développera le secteur de la formation professionnelle au Vietnam et formera les futurs dirigeants du pays.

La capacité du Vietnam à exploiter efficacement et de manière efficiente l’ensemble de ses talents, sans distinction de sexe ni d’origine ethnique, sera déterminante pour la réalisation de ses objectifs économiques. Nous sommes fiers de travailler aux côtés du Vietnam pour promouvoir le leadership et l’entrepreneuriat des femmes et des minorités ethniques, afin de garantir une croissance économique inclusive et durable.

Comment l’Australie perçoit-elle le rôle du Vietnam dans la transition énergétique de l’ASEAN, et quelles sont ses priorités pour aider le Vietnam à respecter ses engagements climatiques ?

L’Australie considère le Vietnam comme un partenaire essentiel pour un avenir énergétique propre dans la région. Le rôle de premier plan du Vietnam au sein de l’Initiative pour le réseau électrique de l’ASEAN et ses accords d’exportation d’électricité vers la Malaisie, Singapour et le Cambodge - tout en important de l’énergie renouvelable du Laos - en font un pôle de coopération et de transition énergétique régionale. Cette intégration renforce la sécurité énergétique et accélère la transition vers les énergies renouvelables en Asie du Sud-Est.

L’Australie soutient ces efforts grâce au Programme de coopération énergétique ASEAN - Australie, doté de 6,9 millions de dollars australiens, qui promeut la politique en matière d’énergies renouvelables et la vision de l’ASEAN de réaliser le Réseau électrique de l’ASEAN d’ici 2045.

Au niveau bilatéral, l’Australie est fière de soutenir les objectifs de développement énergétique du Vietnam, notamment par le biais de son programme phare Aus4Growth. Dans le domaine de l’énergie, nous investissons dans l’assistance technique et le dialogue intergouvernemental afin d’aider le Vietnam à développer un marché de l’électricité compétitif, à renforcer son réseau électrique et à intégrer les énergies renouvelables. Cela inclut la recherche sur les technologies propres et écoénergétiques, les technologies numériques intelligentes et les cadres de tarification de l’électricité transparents.

En novembre, nous nous sommes associés au ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce pour publier le Rapport sur l’état du secteur de l’électricité au Vietnam et avons co-organisé une importante conférence afin de promouvoir les réformes favorisant l’intégration des énergies renouvelables et l’investissement privé.

Ensemble, nous jetons les bases d’un avenir énergétique plus propre et plus sûr, qui renforce le leadership du Vietnam, profite à notre région et concrétise notre engagement commun en faveur de la neutralité carbone.

Photo : VNA/CVN

L’Australie a récemment annoncé une aide humanitaire de 3,8 millions de dollars australiens pour soutenir les habitants du Centre du Vietnam touchées par de graves inondations. Quelles sont, à l’avenir, les principaux axes de coopération entre les deux pays en matière de résilience climatique et de réponse aux catastrophes ?

Nos pensées accompagnent les familles et les communautés qui se remettent de ces catastrophes dévastatrices.

L’aide australienne en matière de climat et de catastrophes se concentre sur deux axes principaux. Le premier concerne les secours d’urgence et le rétablissement immédiats. Notre contribution de 3,8 millions de dollars a permis d’apporter une aide vitale et urgente, notamment des transferts monétaires, des kits d’hygiène et du matériel pour les abris d’urgence. Cette aide a été destinée aux groupes les plus vulnérables : les ménages pauvres, les familles avec enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.

Le second axe concerne la résilience climatique à long terme. L’Australie travaille en étroite collaboration avec le Vietnam pour s’adapter au changement climatique et gérer la fréquence croissante des catastrophes naturelles. Grâce à notre nouveau programme Aus4Adaptation, nous soutiendrons la mise en œuvre du Plan national d’adaptation du Vietnam dans de nombreux secteurs et développerons des technologies qui améliorent la durabilité et la résilience de l’agriculture.

Le Centre australien de recherche agricole internationale (ACIAR) aide les agriculteurs à faire face à la sécheresse et à la salinisation des sols, tandis que le projet australien de transformation des chaînes de valeur du riz pour un développement durable et résilient au climat dans le Delta du Mékong (TRVC) promeut une production de riz de haute qualité et à faibles émissions.

Le Vietnam et l’Australie sont tous deux confrontés à d’importants défis climatiques. Grâce à ces efforts, nous bâtissons un partenariat tourné vers l’avenir qui renforce la résilience du Vietnam et s’attaque de front à l’urgence climatique.

VNA/CVN