Vietnam - Algérie : Déclaration conjointe sur l'établissement d'un partenariat stratégique

À l'occasion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse en Algérie, du 18 au 20 novembre, le Vietnam et l'Algérie ont adopté une Déclaration conjointe. L'Agence Vietnamienne d'Information tient à vous présenter l'intégralité de cette déclaration.

>> Les relations d'amitié traditionnelle Vietnam - Algérie

>> Vietnam - Algérie : renforcement de la coopération dans le secteur pétrolier et énergétique

>> La visite du Premier ministre vietnamien couverte par les médias algériens

DÉCLARATION CONJOINTE SUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

Photo : VNA/CVN

1. Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1962, la République Algérienne Démocratique et Populaire et la République Socialiste du Vietnam ont su cultiver une relation traditionnelle et une coopération amicale fructueuse dans de nombreux domaines, forgées par une profonde compréhension mutuelle née de leurs luttes communes pour l’indépendance nationale, consolidées par une confiance politique mutuelle et enrichies au fil des décennies par des liens de solidarité, de coopération, de soutien et d’entraide réciproques.

2. À l’invitation de Son Excellence M. Sifi GHRIEB, Premier Ministre de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Son Excellence M. PHAM Minh Chinh, Premier Ministre de la République Socialiste du Vietnam, a effectué une visite officielle en Algérie du 18 au 20 novembre 2025. Lors de cette visite, les deux parties ont convenu d’élever leurs relations bilatérales au niveau d’un Partenariat stratégique, conformément aux visions éclairées et à la volonté commune des Dirigeants des deux pays.

3. Ce nouveau cadre de relations reflète la dimension des liens entre les deux pays à l’ère nouvelle, tant sur les plans bilatéral que multilatéral ; il vise à étendre le champ de la coopération dans une perspective plus globale, substantielle et efficace dans l’ensemble des domaines ; à renforcer et consolider les mécanismes de coopération existants ; et à promouvoir la mise en place de nouveaux mécanismes afin d’approfondir la coopération entre les deux pays, dans le plein respect du droit international, de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des systèmes politiques de chacun des deux pays chacune des deux parties.

4. Afin de concrétiser la vision du Partenariat stratégique, les deux parties conviennent de promouvoir la coopération dans les domaines clés suivants :

I. COOPÉRATION POLITIQUE, DIPLOMATIQUE, DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE

5. Les deux parties conviennent d’œuvrer à l’intensification des échanges et contacts régulier à tous les niveaux – en particulier les visites de haut niveau afin de consolider la coopération politique et de renforcer la compréhension mutuelle. Elles s’attacheront également à valoriser et améliorer l’efficacité des mécanismes existants, tels que le Commission mixte intergouvernementale et les Consultations politiques, et étudieront et promouvront la création de sous-comités de coopération dans des domaines sectoriels d’intérêt commun, notamment l’investissement, l’énergie, l’industrie, l’agriculture, la numérisation etc.

6. Les deux parties conviennent de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité ainsi que dans le domaine juridique et judiciaire conformément aux besoins et capacités de chaque pays, afin de garantir leur indépendance, leur souveraineté et leur intégrité territoriale, et de contribuer au maintien d’un environnement de paix et de coopération dans leurs régions respectives et dans le monde. Elles intensifieront également la coopération et l’échange d’expériences face aux menaces de sécurité non traditionnelles.

Photo : VNA/CVN

7. Les deux parties soulignent l’importance du maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité en Asie, en Afrique et à l’échelle mondiale, dans le plein respect de la Charte des Nations unies et du droit international. Elles réaffirment leur attachement au multilatéralisme et leur volonté de poursuivre une coopération étroite au sein des organisations internationales et régionales, de promouvoir des réformes en faveur d’une gouvernance mondiale équitable et efficace, de promouvoir la réalisation des aspirations des pays en développement, ainsi que de soutenir l’unicité de la voix et de promouvoir un rôle accrus des pays du Sud sur la scène internationale.

8. Les deux parties soutiennent le rôle central de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et de l’Union africaine (UA) et conviennent de rechercher des modalités de renforcement de la coopération entre les pays d’Asie et d’Afrique, ainsi que de promouvoir la coopération Sud-Sud. Le Vietnam salue l’adhésion de l’Algérie au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) en juillet 2025, et réaffirme son soutien à la demande de l’Algérie d’obtenir le statut de partenaire au dialogue sectoriel auprès de l’ASEAN ainsi qu'au renforcement de la coopération entre l’Algérie et l’ASEAN et ses Etats membres, notamment dans les domaines d’intérêt commun, conformément aux potentiels et atouts de chaque pays. L’Algérie, pour sa part, soutient le Vietnam dans le renforcement de sa coopération et de sa contribution concrète à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

II. COOPÉRATION ÉECONOMIQUE, COMMERCIALE ET EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT

9. Les deux parties soulignent leur détermination à promouvoir davantage la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, considérés comme des piliers essentiels et moteurs du Partenariat stratégique. Les deux pays s’accordent à intensifier la promotion du commerce, à diversifier et à accroître les échanges de produits phares tels que les produits agricoles et aquatiques, les textiles, le cuir et les chaussures, les biens de consommation, les équipements électriques et électroniques, les matériaux de construction, le pétrole, les minerais et autres ressources naturelles ainsi que les engrais.

Dans le cadre de l’engagement commun des deux parties à renforcer les liens économiques et commerciaux, les deux parties déclarent leur volonté d’entamer des négociations en vue de conclure un accord commercial préférentiel, visant à éliminer progressivement les barrières tarifaire et non tarifaires, et à faciliter les échanges bilatéraux pour une liste de produits qui sera déterminée ultérieurement.

Les deux parties procéderont prochainement à l’étude en vue de l’élaboration d’un Accord fondé sur le respect des normes internationales et des principes du commercial mondial en vigueur, tout en tenant compte des spécificités économiques et sociales de chacune des parties.

Parallèlement, les deux parties s’engagent à créer un Groupe de travail algéro-vietnamien pour la coopération d’affaires, composé de représentants du secteur public et privé, afin de servir de plateforme stratégique de dialogue, d’indentification des opportunités et de résolution des obstacles.

Ce conseil sera installé dans les trois mois à compter de l’adoption de la présente Déclaration conjointe par les deux Parties, et se réunira au moins une fois par an, alternativement dans les deux pays.

10. Les deux parties encouragent les entreprises à intensifier la mise en relation entre elles, à rechercher des opportunités d’investissement et de coopération dans la production, afin de tirer pleinement parti des potentialités complémentaires de leurs économies. À cet effet, la partie algérienne encourage les entreprises vietnamiennes à s’inscrire et utiliser la plateforme "Bourse de partenariat", développée par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, outil interactif facilitant la mise en relation entre opérateurs économiques et porteurs de projets à la recherche de partenariats en Algérie.

Elles s’engagent à promouvoir un environnement de commerce et d’investissement favorable, transparent, équitable et non discriminatoire ; à intensifier les rencontres et échanges entre les milieux d’affaires.

Les deux parties reconnaissent dans ce cadre l’importance de la coopération financière pour la promotion de relations commerciales et économiques solides. Elles encouragent, à cet effet, un partage de connaissance et de savoir faire dans le domaine bancaire et financier.

Les deux parties ont rappelé que l’Accord de coopération maritime signé le 28 février 2011 entre les deux pays constitue une base solide pour le développement des échanges maritimes, portuaires et logistiques, et ont exprimé leur volonté de renforcer sa mise en œuvre à travers des actions concertées dans l’intérêt des deux parties en la matière.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu d’étendre leur coopération à d’autres sous-secteurs, en particulier le transport aérien, dans la perspective de conclure un accord bilatéral visant à établir une desserte aérienne directe entre les deux pays, dont cette initiative permettra de favoriser la connectivité, d’encourager les flux touristiques et d’intensifier les échanges commerciaux entre l’Afrique du Nord et l’Asie du Sud-Est.

Les deux parties ont également convenu de développer la coopération technique et institutionnelle dans les sous-secteurs des transports, dont la formation, ainsi que la numération et de facilitation logistique.

11. Les deux parties valorisent la relation de coopération continue entre les deux entreprises nationales Sonatrach et PetroVietnam au cours des deux dernières décennies et les encouragent à explorer toutes les opportunités et tous les moyens susceptibles de renforcer et d’intensifier cette coopération notamment par le lancement de nouveaux projets communs dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures, dans l’intérêt mutuel des deux parties, et contribuant à élargir les domaines de partenariat et de coopération à d’autres secteurs tels que le raffinage et le pétrochimie.

Les deux parties conviennent également d’étudier la possibilité de développer des projets de coopération stratégique dans le secteur minier, compte tenu du grand potentiel dont dispose le secteur.

12. Les deux parties encouragent les entreprises à mener des échanges bilatéraux et à explorer les opportunités d’investissement dans les domaines prioritaires de chaque pays, tels que la coopération dans le pétrole et le gaz, les infrastructures, l’innovation, les technologies de l’information, la transformation numérique et la transition énergétique, l’industrie et l’agriculture.

Les deux parties conviennent de promouvoir un dialogue entre leurs institutions respectives chargées de la promotion de l’investissement afin d’examiner les intérêts communs et d’identifier les axes de coopération.

Photo : VNA/CVN

III. COOPÉRATION DANS LES SECTEURS DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’HABITAT, DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES, DE L’INNOVATION ET DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

13. Les deux parties conviennent de promouvoir la coopération bilatérale et multipartite dans le domaine de l’agriculture ; de renforcer le partage d’expériences en matière de développement et de techniques agricoles, en particulier, du développement agricole durable, ainsi que dans la gestion des ressources, de l’environnement et dans la lutte contre les changements climatiques.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans le domaine de la production agricole et d'encourager le Vietnam à investir dans le développement de complexes agricoles en Algérie, avec la participation d'entreprises des deux pays, contribuant ainsi à garantir la sécurité alimentaire de l'Algérie et de la région.

14. Les deux parties s’accordent à promouvoir la coopération dans les domaines des sciences et technologies, de la transformation numérique et de l’innovation, et à créer des conditions favorables permettant aux entreprises des deux pays d’établir des liens, d’échanger et de coopérer dans ces secteurs. L’Algérie est prête à faciliter la participation des entreprises vietnamiennes aux projets Transformation numérique des Institutions et des Collectivités locales algériennes.

Dans ce contexte, les deux parties encouragent le renforcement des échanges d’expériences et de bonnes pratiques, ainsi que le développement de partenariats dans les domaines des télécommunications, des infrastructures numériques et du secteur privé, notamment dans les réseaux de nouvelle génération, les centres de données, les services postaux intelligents et l’intelligence artificielle afin de soutenir le développement et la modernisation des réseaux et services de communication).

15. Reconnaissant les potentiels de coopération bilatérale en lien avec l’industrie halal, fort de ses compétences et de son expertise, l’Algérie se tient prête à partager ses connaissances au niveau technique et de gestion avec le Vietnam, à soutenir ce dernier dans la formation de la main d’œuvre et dans la reconnaissance réciproque de leurs certificats hallal, contribuant au développement de l’écosystème hallal au Vietnam qui sera au service des chaînes d’approvisionnement et de distribution mondiales, dont fait partie l’Algérie.

16. Les deux parties s’engagent à renforcer leur coopération dans les domaines de l’habitat, de l’urbanisme, de la gestion urbaine et de l’aménagement du territoire. Cette coopération portera sur l’échange d’informations et d’expériences en matière de réglementation et de techniques de construction, la mobilisation d’experts pour le renforcement des capacités techniques, l’organisation de formations pour les personnels spécialisés, le développement de partenariats entre les centres de recherche pour réduire les risques de catastrophes naturelles, ainsi que la promotion de la coopération technique et scientifique entre institutions des deux pays dans le domaine de la réalisation de nouveaux centres urbains.

IV. COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE, DE L’ÉDUCATION ET DE FORMATION, LES ÉCHANGES HUMAINS ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

17. Les deux parties s’accordent à promouvoir les partenariats et la coopération entre les entreprises, ainsi qu’à coordonner l’organisation d’actions d’échanges sportifs, culturels et artistiques, et de programmes d’échanges humains, afin de resserrer les liens d’amitié et de renforcer la compréhension mutuelle.

18. Les deux parties conviennent d’intensifier la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur, de renforcer les échanges d’experts en éducation et de favoriser la mise en relation entre des établissements d’enseignement et de recherche des deux pays, ainsi que d’encourager les échanges d’expertise et des bonnes pratiques dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche académique.

Les deux parties affirment leur engagement commun de coopération dans le domaine des archives. Elles encouragent le partage d’expériences dans les domaines de la gestion des documents, la conservation, la numérisation et l’échange des archives, ainsi que la valorisation des documents historiques concernant les relations entre les deux pays).

19. Les deux parties expriment leur volonté de renforcer la coopération entre les collectivités locales présentant des similitudes sur les plans économiques, géographique et culturel, de mettre en œuvre des programmes d’échanges et de coopération entre la wilaya de Batna (Algérie) et la province de Dien Bien (Vietnam), en vue de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle, de valoriser leurs complémentarité, d’apporter des bénéfices concrets et ainsi de resserrer les liens d’amitié entre l’Algérie et le Vietnam.

20. Les deux pays s’accordent à promouvoir l’ouverture des négociations de l’Accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires des deux pays, afin d’encourager et de faciliter les échanges entre les peuples, le tourisme, la coopération économique et en matière d’investissement entre les deux parties.

21. Les deux parties apportent leur soutien en faveur de la diaspora et de la communauté des affaires vietnamiennes en Algérie, ainsi que de la communauté des ressortissants et des hommes d’affaires algériens au Vietnam, leur permettant de contribuer activement aux relations d’amitié de longue date et à la coopération entre les deux pays.

VNA/CVN