L'Exposition des réalisations nationales attire 6,5 millions de visiteurs

L’Exposition des réalisations nationales, organisée au Centre d’exposition du Vietnam (VEC), Hanoï, a attiré environ 6,5 millions de visiteurs depuis son ouverture le 28 août, selon le comité d’organisation.

La fréquentation a atteint un pic le 1er septembre avec environ 1,05 million de visiteurs, suivie de 900.000 le 2 septembre et d’un million le 7 septembre. Ces chiffres remarquables témoignent du vif intérêt du public pour cet événement marquant.

Afin d’enrichir l’expérience des visiteurs, le comité d’organisation a coordonné avec les services compétents l’organisation de spectacles culturels et artistiques, ainsi que la projection gratuite de films dans certains espaces désignés du pavillon A du complexe.

Des mesures de soutien supplémentaires ont été mises en œuvre pour garantir le bon déroulement de l’événement et la sécurité des visiteurs, notamment le déploiement de personnel chargé de réguler la circulation, d’orienter le public vers les zones d’exposition, les espaces de spectacle et les services de restauration. Douze stands d’information ont été installés à l’intérieur et à l’extérieur du site, et des guides gratuits ont été distribués pour faciliter l’orientation et éviter toute confusion.

L’exposition se poursuit jusqu’au 15 septembre.

