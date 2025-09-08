Approcher davantage le Vietnam du public grec

À l'occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025) et du 50 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Grèce, l'ambassade du Vietnam en Grèce a organisé, du 4 au 6 septembre à Edessa, l'événement "Journées du Vietnam en Grèce", comprenant un Festival gastronomique vietnamien et les "Journées du film vietnamien".

L'événement a attiré l'attention des autorités et d'un large public d'Edessa, dans la région de Pella, au Nord de la Grèce, où la population attache une grande importance au Président Hô Chi Minh et au Vietnam.

Lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a souligné que l'événement se déroulait dans une atmosphère festive, marquant les 80 ans de la Révolution d'Août et de la Fête nationale. Elle a remercié les autorités et habitants d'Edessa pour leur soutien à la réussite de cette initiative significative.

Le maire d'Edessa, Ioannis Tsepkentzis, a affirmé que l'organisation des "Journées du Vietnam en Grèce" constituait un honneur pour sa ville. Il a souligné que cet événement, conjugué aux similitudes des traditions culturelles, de l'histoire et de la beauté naturelle, contribuera à renforcer les liens entre le Vietnam et la ville d'Edessa en particulier.

Les visiteurs ont particulièrement apprécié la cuisine traditionnelle et l'artisanat vietnamien, notamment les souvenirs créés pour célébrer le 80e anniversaire de la Fête nationale.

Dans le cadre de l'événement, les habitants de la ville d'Edessa ont pu découvrir des films présentant les réalisations du Vietnam après 80 ans d'indépendance, des documentaires sur l'amitié particulière Vietnam - Grèce et Vietnam - Edessa, ainsi que plusieurs films consacrés au Président Hô Chi Minh et des fictions vietnamiennes primées lors de festivals nationaux et régionaux.

