Une coopération commerciale Vietnam - Algérie en pleine croissance

Le Bureau commercial du Vietnam en Algérie a organisé, le 15 janvier, une rencontre avec des représentants d'organisations de promotion commerciale et d'entreprises algériennes. L'objectif : dresser le bilan de la coopération économique entre les deux pays en 2024 et tracer une feuille de route ambitieuse pour renforcer ces liens dans les années à venir.

>> L’Algérie veut coopérer avec le Vietnam dans l’agriculture de haute technologie

>> Les perspectives des relations Vietnam - Algérie sont prometteuses

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le conseiller commercial Hoàng Duc Nhuân a souligné les performances impressionnantes du Vietnam sur la scène économique internationale en 2024, tout en mettant en lumière les fruits de la collaboration entre Hanoï et Alger.

Selon les Douanes algériennes, le commerce bilatéral entre les deux nations a atteint 220 millions d'USD en 2024. Un partenariat emblématique est la coentreprise pétrolière réunissant PetroVietnam, le groupe algérien Sonatrach, et la société thaïlandaise PTTEP. Cette collaboration, qui dure depuis 12 ans, illustre une réussite durable, avec une production de 18.000 barils de pétrole par jour.

Les entreprises algériennes ont exprimé leur intérêt croissant pour l'importation de produits vietnamiens tels que le café brut, les noix de cajou, les amandes, le bois et les meubles. En parallèle, elles envisagent d’exporter vers le Vietnam des produits phares comme l’huile d’olive et les pattes de poulet.

Nabil, représentant du Forum algérien d'import-export et d’investissement (AFIETI), a déclaré que plusieurs entreprises locales recherchent activement des partenaires vietnamiens pour former des joint-ventures dans des secteurs porteurs tels que la chaussure, le textile, la pharmacie et la chimie. Ces collaborations visent non seulement à répondre à la demande intérieure, mais également à conquérir d'autres marchés africains, en capitalisant sur l'Accord de libre-échange continental africain (AFCFTA).

De son côté, Mahdi Aimane, responsable des relations internationales de l’Organisation nationale de développement économique (ONDE), a proposé une plateforme numérique innovante pour connecter efficacement les entreprises des deux pays.

Cependant, les représentants algériens n'ont pas manqué de pointer certains défis, notamment les préoccupations liées à la confiance dans les paiements, la flambée des prix des produits agricoles comme le café et le poivre, ainsi que les politiques algériennes limitant certaines importations et exportations pour favoriser la production locale.

Face à ces enjeux, le conseiller Hoàng Duc Nhuân a réaffirmé l'engagement des deux parties à améliorer les mécanismes de coopération, à renforcer les échanges de délégations et à encourager une participation active aux foires et expositions internationales organisées dans chaque pays.

Avec une vision tournée vers l’avenir, les deux nations entendent multiplier les initiatives pour promouvoir les opportunités de partenariat et relever ensemble les défis du commerce international.

VNA/CVN