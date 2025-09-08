80 ans de la VNA : Les contributions silencieuses dans le Sud-Ouest du pays

Au fil des 80 années glorieuses de l'Agence Vietnamienne d'information (VNA) (15 septembre 1945 - 2025), l'image des journalistes opérant dans le Sud-Ouest pendant la guerre contre les États-Unis reste vive. Ils n'étaient pas seulement des correspondants de guerre, mais aussi des témoins, contribuant à écrire l'histoire de la VNA par leurs sacrifices discrets mais inestimables.

Photo : VNA/CVN

Le 12 octobre 1960, au cœur du champ de bataille du Sud, l'Agence de presse de libération a vu le jour. Véritable "ligne de vie" de l'information, elle a œuvré sans relâche pour diffuser les directives de la révolution, dénoncer les complots de l'ennemi et susciter l'esprit de combat de la population. Ses dépêches et reportages ont encouragé la lutte révolutionnaire, mis en lumière des actes de bravoure et diffusé le patriotisme à travers le pays et au-delà.

Les journalistes de l'Agence de presse de libération informaient mais combattaient aussi. Leurs dépêches et reportages encourageant l'esprit de lutte révolutionnaire, propageant les exemples du courage, suscitant le patriotisme, la volonté de combattre l'ennemi dans le peuple. Ils ont suivi le champ de bataille pour enregistrer, écrire des articles, prendre des photos, mettre en avant l'esprit de persévérance des soldats révolutionnaires et du peuple du Sud.

Lors de la campagne historique de Hô Chi Minh en avril 1975, les reporters de l'Agence de presse de libération et de la VNA étaient aux avant-postes, capturant les moments décisifs de la libération et de la réunification nationale. Entre 1960 et 1975, nombre d'entre eux ont payé de leur vie cette mission sacrée, mais le flux d'informations n'a jamais cessé.

Après 1975, les journalistes de la VNA ont continué à assumer leur mission sur les fronts de la guerre des frontières Sud-Ouest. Ils sont "entrés en guerre" avec leurs appareils photo, leurs stylos et leur courage lorsque les Khmers rouges ont violé le territoire vietnamien et attaqué l'ensemble de la frontière sud-ouest à la fin de 1978. Présents sur les points chauds, ils ont couvert les combats, capturé des images et relaté les victoires de l'Armée populaire du Vietnam sur la ligne frontalière.

De nombreux journalistes de la VNA ont accompagné l'Armée populaire du Vietnam lors des contre-offensives menant à Phnom Penh, en coordination avec le Front uni national pour le salut du Cambodge afin de renverser le régime génocidaire de Pol Pot. Ils ont immortalisé des instants historiques, des souffrances douloureuses jusqu'à la joie de la libération du peuple cambodgien.

Depuis ses premières dépêches en 1945 jusqu'aux contenus multimédias d'aujourd'hui diffusés aujourd'hui à travers le monde, les journalistes de la VNA ont toujours été guidée par un fort sens des responsabilités et le désir de servir la Patrie. De véritables combattants sur le front idéologique, contribuant à défendre le pays et à forger son image à l'international.

Au cours de ses 80 années glorieuses aux côtés de la nation, le flux d'informations de la VNA n'a jamais cessé, traçant un parcours empreint de fierté, intimement lié aux grands moments historiques ainsi qu'aux transformations et à l'essor du pays. Après 1975, la VNA a connu un développement vigoureux durant la période de renouveau et d'intégration internationale, tout en modernisant ses technologies pour suivre le rythme des tendances mondiales de la communication. Dans le Sud-Ouest, ses journalistes ne se contentent pas de consigner l'histoire, mais partagent aussi la vie quotidienne et les récits de la population.

Aujourd'hui, chaque correspondant de la VNA dans le delta du Mékong demeure fidèle aux principes de sincérité, d'objectivité, de réactivité et d'humanité. Ils ne cessent d'apprendre et d'innover afin de répondre aux attentes croissantes du public, tout en préservant l'éthique et l'identité du journalisme révolutionnaire.

VNA/CVN