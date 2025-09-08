Le Politburo travaille avec le Comité du Parti de la Police sur son congrès

Sous la présidence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, le Politburo a eu lundi 8 septembre une séance de travail avec Comité permanent du Comité du Parti de la Police sur les préparatifs du 8 e Congrès du Parti de la Commission centrale de sécurité publique du Parti pour le mandat 2025-2030.

Le Politburo a pris note des préparatifs actifs, soigneux et sérieurs des projets de documents et les plans du personnel pour le 8e Congrès du Parti de la Commission centrale de sécurité publique du Parti pour le mandat 2025-2030.

Ces documents ont été élaborés conformément à la Directive n°45-CT/TW du Politburo en date du 14 avril 2025 sur les congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti et de l’Instruction n°32-HD/TBVK du Sous-comité des documents du XIVe Congrès du Parti, en date du 11 juin 2025.

Plus précisément, le rapport politique a évalué complètement les résultats de la mise en œuvre de la résolution du Congrès au cours du dernier mandat, et a défini huit missions clés et trois percées stratégiques de la Commission centrale de sécurité publique du Parti pour le mandat 2025-2030.

Le rapport d’évaluation de la direction et du pilotage de la Commission centrale de sécurité publique du Parti pour le mandat 2020-2025 a dressé un bilan général et proposé des orientations comprenant quatre mesures proches de la situation pratique et hautement réalisables pour surmonter les limites et les lacunes dans le prochain mandat.

Le projet de résolution du 8e Congrès de la Commission centrale de sécurité publique du Parti pour le mandat 2025-2030 a suivi de près l’évaluation de la situation et des résultats du mandat 2020-2025, ainsi que les orientations, objectifs, tâches, solutions et percées stratégiques pour le mandat 2025-2030.

Il reflète pleinement le contenu principal du rapport politique, qui constitue une base essentielle pour finaliser le programme d’action et élaborer un plan de mise en œuvre pour le mandat à venir.

Le projet de programme d’action de la Commission centrale de sécurité publique du Parti pour le mandat 2025-2030 a énoncé clairement les objectifs et les exigences, concrétisant les huit tâches clés pour le mandat 2025-2030 et l’organisation de la mise en œuvre de la résolution du 8e Congrès du Parti de la Commission centrale de sécurité publique du Parti pour le mandat 2025-2030.

