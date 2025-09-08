Félicitations au nouveau Premier ministre thaïlandais

>> Thaïlande : la Première ministre destituée dit avoir agi "dans l'intérêt du pays"
>> Thaïlande : le gouvernement nomme un Premier ministre par intérim
>> Le Premier ministre p.i soumet une requête réclamant la dissolution de la Chambre basse
>> Thaïlande : le Premier ministre élu s'engage à organiser de nouvelles élections
|Le nouveau Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, s'exprime après sa prise de fonction à Bangkok, le 7 septembre.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Né en 1966, Anutin Charnvirakul est chef du parti Bhumjaithai. Il a occupé plusieurs postes importants au sein du gouvernement, notamment ceux de vice-Premier ministre, de ministre de l’Intérieur et de ministre de la Santé publique.
VNA/CVN