Félicitations au nouveau Premier ministre thaïlandais

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé, le 8 septembre, une lettre de félicitations à Anutin Charnvirakul à l’occasion de sa nomination, approuvée par le roi de Thaïlande, au poste de Premier ministre.

>> Thaïlande : la Première ministre destituée dit avoir agi "dans l'intérêt du pays"

>> Thaïlande : le gouvernement nomme un Premier ministre par intérim

>> Le Premier ministre p.i soumet une requête réclamant la dissolution de la Chambre basse

>> Thaïlande : le Premier ministre élu s'engage à organiser de nouvelles élections

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Né en 1966, Anutin Charnvirakul est chef du parti Bhumjaithai. Il a occupé plusieurs postes importants au sein du gouvernement, notamment ceux de vice-Premier ministre, de ministre de l’Intérieur et de ministre de la Santé publique.

VNA/CVN