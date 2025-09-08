icon search
Politique
Félicitations au nouveau Premier ministre thaïlandais

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé, le 8 septembre, une lettre de félicitations à Anutin Charnvirakul à l’occasion de sa nomination, approuvée par le roi de Thaïlande, au poste de Premier ministre.

Le nouveau Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, s'exprime après sa prise de fonction à Bangkok, le 7 septembre. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Né en 1966, Anutin Charnvirakul est chef du parti Bhumjaithai. Il a occupé plusieurs postes importants au sein du gouvernement, notamment ceux de vice-Premier ministre, de ministre de l’Intérieur et de ministre de la Santé publique.

VNA/CVN

