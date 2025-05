Transformation numérique et innovation : les nouvelles tendances du tourisme vietnamien

Photo : VGP/CVN

Selon une étude menée par des plateformes de voyage en ligne telles que Booking.com et AppotaPay, jusqu'à 69% des personnes interrogées ont utilisé des plateformes comme Instagram, TikTok, Facebook ou YouTube pour trouver des idées pour leur prochain voyage. Les tendances de voyage, la recherche de destinations et l'hébergement des touristes évoluent considérablement, créant une tendance inévitable à l'application de la technologie à la promotion touristique au Vietnam.

Le Docteur Nguyên Anh Tuân, expert en tourisme, a déclaré qu'avec la popularité croissante du numérique, les activités de communication et de promotion devraient être adaptées et appliquées avec souplesse pour répondre aux besoins des touristes.

Actuellement, de nombreuses localités du pays ont promu l'application de la technologie à leurs activités de communication et de promotion.

La ville Hanoï, par exemple, a appliqué les sciences et les technologies à la gestion des musées, des vestiges et du patrimoine culturel, numérisant et intégrant la totalité des vestiges historiques et culturels sur des plateformes numériques. De nombreuses destinations, telles que le site patrimonial de la citadelle impériale de Thang Long, le Musée national d'histoire, le Temple de la Littérature Quôc Tu Giam et la Maison centrale, ont mis en œuvre efficacement la technologie pour la propagande et la promotion, grâce à des systèmes d'explication automatiques et à la vente de billets électroniques.

Hô Chi Minh-Ville a également construit un centre d'information doté d'équipements modernes, utilisant la technologie 3D pour afficher des images, des vidéos et des informations utiles, au service des touristes. Dans la province de Thanh Hoa, la numérisation et le développement du tourisme intelligent (Smart Travel) ont été promus dans huit zones et destinations touristiques : Lam Kinh, Thành Nhà Hô, Am Tiên, Pù Luông, le village de Ma, la cascade de May, le temple Song et le temple Cua Dat. La promotion s'est également faite sur les réseaux sociaux tels que Facebook et TikTok.

Photo : HNM/CVN

De nombreux voyagistes ont également rapidement innové dans leurs méthodes publicitaires pour accroître leurs chances de toucher une clientèle privilégiant la technologie. VietSense Travel Company a créé une chaîne touristique, TV-247, diffusée quotidiennement sur YouTube avec de nombreux bulletins d'information et des rubriques dédiées à la présentation des destinations et au partage d'expériences avec les touristes. BestPrice Travel Technology Joint Stock Company (BestPrice Travel) utilise l'IA dans des chatbots de voyage comme guide touristique virtuel, fournissant des conseils et une assistance pour la recherche et la réservation de services.

Application des technologies

Hoàng Quôc Hoa, directeur du Centre d'information touristique (Autorité nationale du tourisme du Vietnam), a déclaré que de nombreuses destinations vietnamiennes étaient encore peu présentes sur les plateformes en ligne. La transformation numérique manque encore de synchronisation, notamment en ce qui concerne la connexion au système de données commun, ce qui nuit à l'efficacité de la gestion et de la promotion.

Vu Thê Binh, président de l'Association vietnamienne du tourisme, a indiqué qu'avec le développement rapide des technologies, notamment de l'IA et des robots, de nombreuses localités et entreprises touristiques ne s'étaient pas encore adaptées, rendant ainsi l'application des technologies inefficace.

Photo : ST/CVN

Consciente de l'importance de la transformation numérique, et notamment de l'application des technologies à la promotion du tourisme, l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam a récemment mis en place des plateformes numériques pour soutenir les activités touristiques, telles que l'application "Vietnam Travel", la plateforme "Tourism Management and Business", le système de base de données touristique du Vietnam, le système de cartes et de billets électroniques, ainsi que des canaux de communication sur les plateformes numériques et les principaux réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et TikTok.

Nguyên Trùng Khanh, directeur de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), a déclaré que le gouvernement avait chargé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de créer un écosystème touristique intelligent, synchrone et unifié à l'échelle nationale, au service de la gestion de l'État et des entreprises touristiques, et d'améliorer l'expérience des touristes. Les localités doivent mettre en œuvre la transformation numérique, conformément aux directives du ministère afin d'éviter la fragmentation et le gaspillage des ressources.

Pour une application plus efficace des technologies à la promotion du tourisme, Vu Thê Binh a déclaré que les localités et les entreprises devaient rapidement actualiser les tendances et les recherches technologiques et les appliquer de manière appropriée à chaque activité promotionnelle.

L'IA gagne en popularité dans tous les domaines de la vie. Par conséquent, pour utiliser efficacement l'IA et les nouvelles technologies, les collectivités et les entreprises doivent investir dans la formation et l'amélioration de la qualité des ressources humaines, a déclaré Vu Thê Binh.

VNA/CVN