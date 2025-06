Le Festival international de feux d’artifice de Dà Nang démarre en fanfare

Les organisateurs ont donné le coup d’envoi d’un spectacle de 20 minutes, composé de 5.000 feux d’artifice, sur fond de musique rock et pop, incluant les chansons Bonjour Vietnam, Titanium et Top of the Rock, avec un thème présentant le Vietnam à l’aube d’une "Nouvelle ère d’ascension".

Photo : VNA/CVN

Pendant ce temps, l’équipe finlandaise JoHo Pyro Professional Fireworks AB, championne en titre, a célébré son retour à Dà Nang avec des feux d’artifice en haute altitude, agrémentés de performances exceptionnelles de Diamond Eyes, Liar et Heroes Are Calling, illuminant le ciel au-dessus de la rivière Hàn de la beauté de leur thème "Lumières nordiques".

Cette année, le festival marque également la première utilisation de la technologie de réalité augmentée (RA), présentant des symboles culturels emblématiques de Dà Nang dans un vaste environnement de RA.

Le président du comité populaire de la ville de Dà Nang, Lê Trung Chinh, a déclaré que le succès du festival contribuerait à atteindre l’objectif ambitieux de faire de la ville la destination phare d’Asie pour les événements et les festivals.

Le spectacle pyrotechnique de l’équipe finlandaise lors de la cérémonie d’ouverture du Festival international de feux d’artifice de Dà Nang.

Ce festival est l’un des plus grands et des plus longs spectacles pyrotechniques au monde, avec six nuits de spectacles spectaculaires du 31 mai au 12 juillet.

L’équipe Vietnam 2 rencontrera la Pologne pour la deuxième nuit du festival, le 7 juin.

