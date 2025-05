Hanoï : ouverture du Festival du tourisme 2025

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Rassemblant 150 stands, le festival réunit des principales entreprises du secteur, ainsi que de nombreuses provinces vietnamiennes et organisations internationales. Il propose un vaste espace dédié à la découverte de la capitale, avec des maquettes, des miniatures emblématiques et des technologies immersives telles que la réalité virtuelle, le VR360 et le mapping 3D, permettant de faire revivre les plus beaux paysages de Hanoï.

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

De nombreux voyagistes et hôteliers y présentent leurs nouvelles offres, des promotions exclusives et des programmes incitatifs pour stimuler la demande touristique. L’espace culinaire, à la fois traditionnel et créatif, attire un large public de visiteurs et de résidents.

À l’occasion de la Journée internationale de l’enfance, le 1ᵉʳ juin, le festival propose aussi des activités ludiques pour les enfants : ateliers de dessin, jeux populaires vietnamiens ou encore initiation à la programmation robotique. Un espace sportif permet également de découvrir le pickleball, ainsi que des expériences de golf haut de gamme.

VOV/VNA/CVN