Hai Phong : Cát Bà dévoile sa nouvelle offre touristique pour l'été 2025

En seulement un an, l'île de Cát Bà, située dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord), a connu une transformation spectaculaire, devenant un haut lieu touristique dynamique, proposant des offres uniques qui hissent les divertissements et les expériences artistiques au niveau des grandes destinations internationales.

Hai Phong a célébré le 70e anniversaire de sa libération (13 mai 1955) par l'inauguration officielle le 30 mai d'un complexe touristique, ludique et gastronomique dans la baie centrale de Cát Bà, développé par Sun Group. Cet événement marque un tournant majeur, soulignant l'ambition de faire de la zone centrale de ce site classé au patrimoine mondial naturel une destination touristique de premier plan.

En seulement un an, la baie centrale a radicalement changé de visage. Une place moderne en bord de mer, de vastes plages, un écosystème de restaurants, un marché nocturne et des transports électriques… ont insufflé un nouveau souffle à l'île. L'inauguration d'un spectacle artistique et sportif en mer, qui a simultanément établi deux records Guinness, symbolise l'esprit de création unique et la volonté de valoriser cette destination.

Selon Vu Trong Hiêu, président du Comité populaire du chef-lieu de Cát Bà, la localité a décidé de ne pas suivre le modèle du tourisme de masse. En tant que site classé au patrimoine mondial, elle possède non seulement des paysages naturels spectaculaires et une riche biodiversité, mais aussi un riche patrimoine culturel. La ville adopte une approche unique, qui préserve le patrimoine et fidélise les touristes, a-t-il affirmé.

Un "miracle" se produit en mer, uniquement à Cát Bà en été

Le 30 mai, des milliers de spectateurs ont assisté à un moment historique : la présentation de deux records Guinness pour le spectacle "Symphonie de l'île verte" (Symphony of the Green Island). C'était la première fois au Vietnam qu'un même spectacle établissait deux records du monde simultanément. Ce spectacle a été récompensé comme la "plus grande formation de jet-ski lançant des feux d'artifice" et le "plus grand nombre de saltos arrière en flyboard en une minute".

La "Symphonie de l'île verte" a été créée en seulement deux mois, transformant les eaux côtières jusque-là inexploitées de la baie centrale de Cát Bà en scène d'un spectacle artistique et sportif d'envergure internationale. Grâce à l'achèvement simultané d'infrastructures clés, dont une tribune pouvant accueillir des milliers de personnes et une scène aquatique à plusieurs niveaux, le spectacle a réuni près de 40 des meilleurs athlètes du monde. Après avoir passé trois cycles rigoureux de vérification, il a été officiellement reconnu par deux records Guinness, un record sans précédent.

Le public vietnamien peut découvrir un art de classe mondiale directement dans son pays d'origine

Cet exploit témoigne non seulement du talent des organisateurs, mais aussi de la volonté de proposer des arts de la scène de classe mondiale au public vietnamien, afin qu'il puisse en profiter chez lui.

Produit par les leaders créatifs mondiaux H2O Events et LaserVision, le spectacle s'inspire de la légende vietnamienne de la Fée des Grues et de la philosophie des Cinq Éléments. Il recrée le flux naturel grâce à des technologies visuelles avancées, comme le jet-ski, le flyboard, le jet-surf, les lasers, les feux d'artifice et la musique. La soirée d'ouverture a attiré des milliers de visiteurs sur la place centrale et la plage de Cát Bà.

Une touriste de Sydney, en Australie, a déclaré qu'elle avait l'impression d'assister à un travail d'imagerie de synthèse (CGI). Chaque mouvement était si précis et impressionnant, c'était incroyable.

Le spectacle a lieu cinq soirs par semaine (mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche) de 20h00 à 20h30 et devrait se poursuivre jusqu'à début septembre. Les billets sont proposés à partir de 1.000.000 dôngs (38,43 dollars), avec des réductions pour l'achat de deux ou trois billets ou de forfaits spectacle et restauration. Les réservations effectuées via l'application Sun Paradise Land bénéficient notamment d'une réduction allant jusqu'à 45%, ramenant le prix à seulement 550.000 dôngs (21,14 dollars), un record pour un spectacle de calibre international.

Au-delà de ce spectacle record, la baie centrale de Cát Bà a été entièrement rénovée pour devenir le nouveau pôle touristique de l'île. En seulement un an, et surtout ces derniers mois, des infrastructures de transport écologiques, une place centrale, un marché nocturne et des restaurants en bord de mer ont été rapidement construits, offrant une expérience de voyage fluide de jour comme de nuit.

Le marché nocturne Vui-Fest offre un espace dynamique avec des mini-spectacles, des jeux, de la musique et de la cuisine. Les visiteurs peuvent profiter d'un "mini-visite gastronomique de Hai Phong" à la découverte des spécialités locales, participer à des mini-jeux, jouer aux machines à pinces, écouter de la musique acoustique ou acheter des produits locaux et des souvenirs de la marque OCOP (Une commune, un produit).

Deux restaurants en bord de mer, le Forest Beach Club et le Sea Beach Club, proposent toute la journée une cuisine signature, des produits de mer frais aux grillades, et font découvrir la bière artisanale Sun Kraftbeer au nord du Vietnam pour la première fois. C'est un espace inédit pour ceux qui souhaitent "bien manger, boire de la qualité et profiter de la vue" directement sur l'île.

Parallèlement au lancement de ce produit touristique, Sun Group a également inauguré officiellement son service de transport électrique le 30 mai, reliant la station de téléphérique de Phu Long à la baie centrale de Cát Bà, lieu de rencontre des divertissements, de la restauration et des grands événements de l'île. Ce système de bus et de voiturettes électriques s'inscrit dans une stratégie de développement d'infrastructures vertes, facilitant les déplacements et allégeant la pression sur les réseaux de transport existants.

Le lancement simultané de plusieurs offres en une seule journée reflète l'ambition de Sun Group de revitaliser les destinations grâce à une quête incessante de différenciation. "Nous ne reproduisons pas l'existant. Nous recherchons ce que le Vietnam n'a pas encore, mais mérite d'avoir. Pour que les Vietnamiens puissent profiter du meilleur de l'art et de la gastronomie chez eux", a déclaré Dang Minh Truong, président de Sun Group.

Depuis des terres autrefois calmes, Sun Group a contribué à relancer la vitalité du tourisme avec une vision à long terme, des investissements synchrones et la volonté d'apporter la quintessence du monde au Vietnam. Et Cát Bà, avec "Symphonie de l'île verte", constitue le témoignage le plus clair de cette aspiration.

