Voyages d’été : les immanquables

Sa Pa, destination de premier plan

La cité municipale de Sa Pa, dans la province de Lào Cai (Nord), joyau des montagnes du Nord-Ouest du pays, est une destination idéale pour les amoureux de nature et de culture. Située au cœur de chaînes montagneuses ondulantes et de la poétique vallée de Muong Hoa, elle est célèbre pour ses rizières en terrasses sinueuses, reconnues par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) comme l’une des plus belles Merveilles naturelles du monde.

Parmi les sites emblématiques de Sa Pa figurent le mont Fansipan, surnommé “le toit de l’Indochine”, le marché forain de Sa Pa et la cascade d’Argent.

Baie de Ha Long, indétrônable beauté

La baie de Ha Long se situe dans la province de Quang Ninh, au Nord-Est du Vietnam, à environ 170 km à l’est de Hanoï. S’étendant sur plus de 1.500 km², elle est surtout connue pour ses innombrables îlots émergeant des eaux émeraude. Classée au patrimoine mondial naturel par l’UNESCO, elle compte parmi les lieux les plus emblématiques du pays. Son paysage spectaculaire, façonné par des milliers d’îlots karstiques, captive tous ceux qui le découvrent.

Parmi les expériences à ne pas manquer : croisière à travers la baie, excursion en kayak pour explorer les grottes cachées et dégustation de fruits de mer fraîchement pêchés.

Ninh Binh, nature grandiose

La province de Ninh Binh (Nord) est une terre riche en histoire, abritant Hoa Lu, ancienne capitale du pays entre 968 et 1010. Elle se distingue par ses paysages naturels grandioses, où se mêlent beauté sauvage et majesté. Le site emblématique de la région est le complexe paysager de Tràng An, inscrit au patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO, avec ses grottes mystérieuses, ses montagnes calcaires spectaculaires et sa rivière sinueuse aux eaux limpides.

La caverne Mua, située au pied du mont éponyme dans la commune de Ninh Xuân, district de Hoa Lu, offre une expérience unique. Une fois ses 486 marches gravies, les visiteurs pourront admirer une vue panoramique sur la région Tam Côc, un saisissant paysage de rizières et montagnes.

Les autres sites remarquables figurent, Tam Côc - Bich Dông (trois grottes-grotte vertéreraude) et la pagode de Bai Dinh - la plus grande d’Asie du Sud-Est, qui contribuent à faire de Ninh Binh une destination privilégiée pour les amoureux de nature, de culture et de spiritualité.

Dà Nang, ville agréable à vivre

La ville de Dà Nang (Centre) séduit par son équilibre parfait entre nature, culture et modernité. Elle est réputée pour ses plages de sable fin, notamment My Khê et Non Nuoc, autrefois classées parmi les plus belles du monde.

Parmi ses sites emblématiques, Bà Nà Hills se distingue par ses paysages brumeux dignes d’un royaume céleste. Le célèbre pont d’Or, soutenu par deux gigantesques mains de pierre, offre une expérience unique, surplombant la mer de nuages et laissant une impression inoubliable aux visiteurs.

Les autres destinations incontournables de Dà Nang incluent la péninsule de Son Trà, véritable paradis pour les amoureux de la nature, et la plage de My Khê, idéale pour la baignade et les sports nautiques.

Vieille ville de Hôi An

Hôi An, située sur les bords de la rivière Thu Bôn dans la province de Quang Nam (Centre), fait partie des joyaux du Vietnam. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette Vieille ville séduit les visiteurs par son architecture traditionnelle, ses maisons aux toits de tuiles patinées et ses ruelles pavées qui respirent le charme d’une époque révolue.

La magie de Hôi An s’intensifie à la nuit tombée, lorsque les lampions colorés illuminent la vieille ville, créant une ambiance romantique et féerique. Ce décor enchanteur s’accompagne d’une richesse culinaire exceptionnelle avec des spécialités telles que cao lâu (nouilles uniques à Hôi An), mì Quang (mets emblématique de Quang Nam et Dà Nang).

Pour une expérience inoubliable, les voyageurs peuvent voguer en barque sur la rivière Hoài et participer à la tradition poétique du lâcher de lanternes flottantes.

Mui Né, paradis balnéaire

Mui Né, dans la province de Binh Thuân (Centre), est prisée pour sa beauté naturelle et son climat ensoleillé toute l’année. Réputé pour ses plages de sable fin bordées de cocotiers, ses eaux turquoise et ses paysages pittoresques, ce lieu offre un cadre idéal pour la détente et les activités nautiques telles que kitesurf et kayak.

Les dunes de sable de Mui Né, avec leurs teintes dorées et rouges, créent un décor unique, et le village de pêcheurs de Mui Né permet de plonger dans la vie locale, avec ses barques traditionnelles et ses marchés animés.

Dà Lat, ville aux mille fleurs

Dà Lat, ville aux mille fleurs, située dans la province de Lâm Dông (Hauts plateaux du Centre), constitue le lieu idéal pour ceux qui souhaitent profiter d’un air frais, de paysages poétiques et d’une beauté paisible. Située sur le plateau de Lâm Viên, elle se distingue par ses collines de pins verdoyantes et ses lacs limpides tels que Xuân Huong ou Tuyên Lâm, ainsi que ses cascades pittoresques comme Datanla et Prenn.

D’autres sites remarquables comprennent le lac Xuân Huong, la vallée de l’Amour et le jardin d’hortensias.

Côn Dao, lieu chargé d’histoire

Côn Dao, district insulaire situé dans la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), se compose de 16 îles, la plus grande étant Côn Son, un endroit imprégné d’histoire et désormais une destination touristique et spirituelle majeure, tout en étant un pôle économique dynamique du pays.

Ce lieu offre la tranquillité avec ses plages sauvages aux eaux turquoises. Il a également une signification historique profonde avec les vestiges du bagne colonial de Poulo Condor. Activités suggérées : plongée sous-marine, observation de la ponte des tortues sur l’îlot de Bay Canh et visite des sites historiques.

Phu Quôc, île d’émeraude

Au large de la province de Kiên Giang (Sud), l’île de Phu Quôc dévoile un véritable trésor naturel, alliant beauté naturelle et air pur. Elle séduit par ses plages de sable blanc s’étendant à l’infini, notamment celles de Bai Sao, Bai Dài ou encore Bai Truong, qui incarnent à merveille ce décor paradisiaque.

Phu Quôc est également un paradis pour les séjours de détente avec une multitude de complexes hôteliers haut de gamme et des activités de loisirs attrayantes telles que plongée avec masque et tuba pour admirer les coraux, pêche ou visite des plantations de poivre et de la forêt primaire.

Cette île attire non seulement par ses paysages mais aussi par sa culture distinctive avec le village de pêcheurs de Hàm Ninh, le marché nocturne de Dinh Câu, l’artisanat du nuoc nam (saumure de poisson) et ses fermes perlières.

Cân Tho, beauté du Sud-Ouest

Cân Tho est le centre économique et culturel animé du Delta du Mékong, profondément imprégné des caractéristiques de la vie fluviale dans le Sud-Ouest du Vietnam.

La ville est célèbre pour son marché flottant de Cai Rang, symbole de la culture fluviale, où les voyageurs peuvent découvrir la vie commerciale animée sur la rivière et déguster des spécialités fraîches sur les jonques. Ce lieu séduit par ses vergers luxuriants à Phong Diên, Binh Thuy et des sites touristiques chargés d’histoire comme l’ancienne maison de Binh Thuy ou le musée de Cân Tho.

Expériences intéressantes : marché flottant de Cai Rang, quai de Ninh Kiêu et vergers luxuriants.

Texte : Nguyên Thành/CVN

Photos : VNA/CVN