Vietjet parmi les 50 meilleures entreprises cotées au Vietnam en 2025

Le 22 août à Hô Chi Minh-Ville, le magazine Forbes Vietnam a publié le Top 50 des meilleures entreprises cotées au Vietnam en 2025, mettant à l’honneur des leaders de nombreux secteurs tels que Vietjet, FPT, Vinamilk, Petrolimex, etc.

Selon ce classement, Vietjet figure parmi les cinq entreprises ayant enregistré les revenus les plus élevés l’an dernier, confirmant sa position de leader en tant que compagnie aérienne de nouvelle génération.

Photo : VJ/CVN

Le Top 50 de Forbes Vietnam cette année repose sur une évaluation rigoureuse de plusieurs critères : croissance du chiffre d’affaires, bénéfices, ROE, ROC, BPA sur la période 2019-2024, position dans le secteur, qualité de la gouvernance et perspectives de développement. Le maintien de Vietjet dans ce palmarès confirme une fois encore sa solidité financière et l’efficacité de sa gestion, tout en renforçant la confiance des investisseurs nationaux et étrangers.

En développant sans cesse son réseau de vols internationaux et en offrant de multiples opportunités de voyage et de tourisme, Vietjet ambitionne de devenir un groupe aéronautique international, garantissant des profits durables aux investisseurs tout en créant de la valeur pour la communauté dans cette nouvelle ère de développement.

Photo : VJ/CVN

Compagnie aérienne innovante, Vietjet mène la révolution du transport aérien au Vietnam, dans la région et même au niveau mondial. Grâce à son exceptionnelle maîtrise des coûts, de l’exploitation et des opérations, Vietjet propose des voyages économiques et flexibles, avec une gamme diversifiée de services répondant aux attentes de tous les passagers.

Vietjet est membre officiel de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient la certification IOSA (Audit de sécurité opérationnelle). Première compagnie aérienne privée du Vietnam, elle est classée 7 étoiles - la note maximale mondiale en matière de sécurité - par le prestigieux organisme AirlineRatings, et figure dans le Top 50 mondial des compagnies aériennes pour leurs performances opérationnelles et leur santé financière selon Airfinance Journal. Elle reçoit régulièrement le prix de "Meilleure compagnie low-cost" décerné par de prestigieuses institutions telles que Skytrax, CAPA et AirlineRatings.

Tân Dat/CVN