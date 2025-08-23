Plusieurs provinces du Centre suspendent les sorties en mer à l’approche du typhon Kajiki

En raison de l'influence du typhon n°5 ou typhon Kajiki, la mer au large de Nghê An (Centre) devrait connaître à partir du 24 août après-midi des vents de force 6 à 8 sur l'échelle de Beaufort, puis 9 à 10, avec une mer très agitée.

Le 23 août, le président du Comité populaire provincial de Nghê An a publié une directive d'urgence interdisant tout départ en mer à partir de 05h00 du matin le 24 août. Tous les navires déjà en activité devront regagner un port sûr avant 10h00.

Les gardes-frontières de Nghê An ont également mobilisé 500 officiers et soldats, ainsi que trois navires, huit embarcations et 30 véhicules, prêts à assurer les opérations de recherche et de sauvetage. Ils coopèrent en parallèle à la sensibilisation des bateaux de pêche et des cages aquacoles vers des zones d'abri sûres avant l'arrivée du typhon.

Le typhon n°5 se rapproche du littoral et devrait affecter directement la province de Quang Tri. Les autorités provinciales ont déjà émis une interdiction de sortie en mer à partir de 07h00 le 24 août, et ce jusqu'à la fin des conditions météorologiques dangereuses en mer.

Dans l'après-midi du 23 août, le président du Comité populaire de la province de Quang Ngai a signé une directive urgente demandant aux agences, aux unités et aux autorités locales de prendre l'initiative dans la mise en œuvre des mesures de prévention et de réponse face au typhon et aux fortes pluies.

Les départements de la construction, de l'agriculture et de l'environnement, le Commandement des gardes-frontières provinciaux, l'Autorité portuaire maritime de Quang Ngai, ainsi que les Comités populaires des communes et des quartiers côtiers et de la zone spéciale de Ly Son, doivent suivre de près l'évolution du typhon, recensent les navires et informent les pêcheurs de sa trajectoire. Les bateaux situés dans les zones dangereuses, notamment autour de l'archipel de Hoàng Sa, doivent impérativement évacuer et chercher refuge.

Les organes compétents et les autorités locales interdisent de manière proactive toute sortie en mer des navires (y compris les moyens de transport de passagers sur les lignes Sa Ky - Ly Son, Grande Île - Petite Île et inversement) lorsque les zones maritimes de Quang Ngai connaissent des vents à partir de la force 6.

À Ninh Binh, une directive similaire impose la mobilisation de forces et de moyens dans les zones à risque. Les communes côtières se coordonnent avec les gardes-frontières pour interdire strictement aux navires et aux bateaux de prendre la mer à partir de 07h00 du matin le 24 août.

Les communes côtières, en coordination avec les gardes-frontières, interdisent strictement aux navires de prendre la mer à partir de 07h00 le 24 août. Elles informent les propriétaires des navires opérant au large de chercher un abri sûr et organisent l'amarrage dans les zones de mouillage avant 17h00 le même jour.

Ces mesures urgentes visent à protéger les populations et à limiter les pertes humaines et matérielles face à l'arrivée du typhon n°5.

