Saigontourist promeut le tourisme avec la République de Corée

Lors de la visite d’État en République de Corée du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, du 10 au 13 août, Saigontourist a organisé une série d’activités promotionnelles pour augmenter ses parts de marché dans ce pays.

En tant que groupe touristique leader au Vietnam, Saigontourist a participé activement au Forum d’affaires Vietnam - République de Corée, organisant plusieurs réunions. Il a noué des liens avec des partenaires et présenté ses produits et services touristiques. Ces actions visaient non seulement à faire découvrir les destinations exceptionnelles de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam, mais aussi à signer des protocoles d’accord de coopération pour développer les services de voyages, les foires, les expositions et les services MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), favorisant ainsi la croissance du tourisme bilatéral entre le Vietnam et la République de Corée.

“Les activités de promotion tou-ristique Vietnam - République de Corée menées par Saigontourist dans le cadre de la visite d’Etat du secré-taire général du Parti en République de Corée sont des actions concrètes pour célébrer le 50e anniversaire du groupe (1er août 1975). Sous le thème principal +Saigontourist : 50 ans de développement aux côtés du pays+, nous nous engageons à favoriser la mise en relation des entreprises, l’amélioration des ser-vices et la signature d’accords de coopération entre le Vietnam et le reste du monde. Nous sommes convaincus que ces accords constitueront une base solide pour renforcer la coopération touristique entre les deux pays, apportant des bénéfices communs et des expériences inoubliables aux visiteurs”, a souligné Pham Huy Binh, président du groupe Saigontourist.

Le point d’orgue de cette série d’événements a été le Forum économique Vietnam-République de Corée et la cérémonie d’échange des documents de coopération entre localités et entreprises des deux pays, tenue le 12 août 2025 en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, du Premier ministre sud-coréen Kim Min Seok, des délégations vietnamienne et coréenne, ainsi que de plus de 400 entreprises des deux nations.

Saigontourist a signé plusieurs accords avec des partenaires majeurs des deux pays, démontrant ainsi son rôle pionnier dans la coopération internationale et l’amélioration de la qualité des services touristiques. Parmi ces accords, celui conclu avec la Compagnie aérienne Vietnam Airlines et l’Organisation coréenne du tourisme (KTO) vise à promouvoir le tourisme entre la République de Corée et le Vietnam, notamment par le marketing, la recherche, le développement de produits touristiques et de lignes aériennes pour la période 2025-2030.

Cette coopération a pour objectif d’offrir un service optimal aux clients vietnamiens et sud-coréens, en partageant des informations précises sur les produits et services touristiques, et en promouvant largement les destinations au Vietnam et en République de Corée.

Engagements forts

Lors du forum, Saigontourist, le Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC) et le Centre des foires et expositions Coex (République de Corée) ont signé un accord de coopération. Les parties s’engagent à collaborer étroitement sur divers aspects : études de marché, enquêtes, analyse des tendances, besoins clients, échange d’expériences en gestion et exploitation, formation et amélioration continue de la qualité des produits et services. Elles prévoient également de développer conjointement des projets d’expositions, de s’accompagner mutuellement lors d’événements MICE, de créer des produits touristiques diversifiés, de connecter les informations et destinations vietnamiennes et coréennes, ainsi que de promouvoir mutuellement leurs marques, produits et services.

Par ailleurs, Saigontourist Travel (filiale de Saigontourist), Vietnam Airlines et Hanatour Tourism Group (République de Corée) ont conclu un accord tripartite visant à optimiser le tourisme bilatéral. Cette coopération porte sur la promotion conjointe du tourisme, le développement de produits, la mise en place d’offres attractives, ainsi que l’organisation de voyages d’étude de marché (fam trips) pour les professionnels, médias et délégations.

La République de Corée demeure le premier marché touristique international du Vietnam. En 2024, le dernier a accueilli plus de 4,6 millions de visiteurs sud-coréens, dépassant même la Chine et le Japon. Lors du Forum économique Vietnam - République de Corée à Séoul, le 12 août, le Premier ministre sud-coréen Kim Min Seok a déclaré que pour quatre visiteurs internationaux au Vietnam, un était Sud-Coréen.

