Vietjet s’associe aux célébrations nationales avec des offres et événements exceptionnels

Dans l’atmosphère joyeuse et empreinte de fierté célébrant le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’août et la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), Vietjet propose aux voyageurs et aux touristes une série de promotions et d’activités attractives.

Du 18 août au 2 septembre 2025, les passagers portant un t-shirt à l’effigie du drapeau rouge frappé de l’étoile jaune du Vietnam, ou arborant le thème "80 ans de la Révolution d’août et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre)", bénéficieront d’une réduction de 29% sur les repas chauds et les souvenirs à bord de tous les vols Vietjet.

Durant les trois jours de fête, du 18 août 2025 à 12h00 au 20 août 2025 à 23h00 (GMT+7), Vietjet met également à disposition 800.000 billets Éco promotionnels à partir de seulement 0 dông sur l’ensemble de ses lignes nationales et internationales. Ces billets promotionnels sont disponibles à la vente sur le site officiel www.vietjetair.com ainsi que sur l’application Vietjet Air, pour des vols prévus entre le 15 septembre 2025 et le 27 mai 2026. Par ailleurs, les passagers voyageant sur des vols internationaux reliant le Vietnam à l’Australie, l’Inde, la Chine, la République de Corée, la Thaïlande, Singapour et bien d’autres destinations, du 15 septembre au 15 décembre 2025, profiteront en plus de 20 kg de bagages enregistrés gratuits.

Photo : Vietjet/CVN

Du 28 août au 5 septembre 2025, Vietjet accueillera habitants et visiteurs dans son espace d’exposition "80 ans d’indépendance, de liberté et de bonheur", le plus grand événement jamais organisé au Centre national des expositions du Vietnam à Dông Anh, Hanoï. À travers cette exposition, Vietjet présentera son rôle pionnier dans le développement durable de l’aviation vietnamienne, dans la diffusion de l’image du Vietnam à l’international et dans l’ouverture du pays sur le monde. Les visiteurs pourront découvrir un espace moderne intégrant des technologies d’intelligence artificielle, de réalité virtuelle ainsi que de multiples activités interactives attrayantes. Ils auront également l’opportunité d’acheter directement des billets d’avion ou encore la collection exclusive "Patriot" de Vietjet.

Réservez dès aujourd’hui vos vols avec Vietjet vers Hanoï pour vivre cette célébration historique ou partez à la découverte de nouvelles destinations au Vietnam et à l’étranger, entre amis ou en famille.

Les vols Vietjet se distinguent par une atmosphère chaleureuse et pleine de sourires, une flotte moderne et économe en carburant, un équipage professionnel et accueillant, toujours prêt à offrir aux passagers une expérience agréable avec un menu varié de plats vietnamiens et internationaux - pho Thin, banh mi, café au lait glacé - et des animations culturelles et artistiques uniques à 10.000 mètres d’altitude.

Remarque : Les taxes et frais ne sont pas inclus dans les promotions. La période d’application varie selon les conditions spécifiques de chaque itinéraire. Les offres ne sont pas valables durant les périodes de forte affluence.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site http://www.vietjetair.com.

Truong Giang/CVN