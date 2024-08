Pour aider Novaland à surmonter les difficultés

À la fin du deuxième trimestre 2024, Novaland a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 7.056 milliards de dôngs. Le bénéfice après impôts s'est élevé à près de 345 milliards de dôngs.

Les ventes de l'immobilier ont atteint près de 1.891 milliards de dôngs, soit une augmentation de 37% par rapport à la même période de l'année dernière, grâce aux transferts de projets tels que NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City et Lakeview City. Les revenus provenant de la fourniture de services se sont élevés à 355 milliards de dôngs.

Les résultats positifs des 18 mois de restructuration complète, ainsi que l'objectif d'achever la construction et de livrer 2.600 produits au cours des six derniers mois de 2024, témoignent des grands efforts de Novaland pour remplir ses engagements envers ses clients et restaurer la confiance des investisseurs, contribuant ainsi au développement durable du marché.

Le représentant du groupe partage qu'il existe encore de nombreuses difficultés financières et juridiques. Pour reprendre rapidement les activités commerciales de Novaland, des conseils approfondis de la part du gouvernement, des agences compétentes, un soutien continu des partenaires financiers et des clients sont nécessaires. Avec ce partenariat, le groupe s'engage à continuer de se concentrer sur la conformité juridique et la construction de projets clés, ainsi que sur la promotion de la restructuration financière, l'amélioration du portefeuille d'investissements, etc.

Texte et photo : Minh Thu/CVN