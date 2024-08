Les entreprises du pays restent optimistes quant à leurs opérations à l'étranger

>> Le PM exhorte TH Group à contribuer à une économie indépendante et autonome

>> Viettel ouvre un centre de données dans le parc de haute technologie Hoà Lac à Hanoï

>> Viettel présente son savoir-faire au Salon asiatique de la défense 2024 en Malaisie

>> Hô Chi Minh-Ville : ouverture du 4e Salon international du lait et des produits laitiers

>> Vinamilk rejoint le 17e Congrès mondial de l'industrie du lait

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

À la mi-mai, TH Group a commencé la construction d'un projet d'élevage de vaches laitières et de transformation du lait dans l'Extrême-Orient russe avec un investissement total de 5,2 billions de dôngs (206,9 millions d’USD), dans le cadre de son projet d'injecter 2,7 milliards d’USD dans ce marché.

Récemment, dans son rapport financier du deuxième trimestre 2024, Viettel Global a annoncé ses performances commerciales impressionnantes, avec des revenus de ventes et de services atteignant près de 8,7 billions de dôngs, en hausse de 27% par rapport à l'année précédente, ce qui en fait le trimestre avec les recettes les plus élevées jamais enregistrées par la société qui est en charge des investissements à l'étranger du plus grand groupe de télécommunications du Vietnam.

Les neuf filiales du groupe Viettel ont enregistré des taux de croissance élevés au cours de ce trimestre et Viettel a déclaré qu'il recherchait des opportunités d'investissement et d'affaires sur d'autres marchés.

De même, la société par actions de produits laitiers du Vietnam (Vinamilk) a également enregistré le chiffre d'affaires consolidé le plus élevé de son histoire, avec 16,66 billions de dôngs. Ce résultat a été attribué à l'augmentation des activités commerciales nationales et internationales.

Ses sociétés au Cambodge et aux États-Unis - Angkormilk et Dridtwood - ont déclaré un chiffre d'affaires net combiné de 1,38 billion de dôngs au deuxième trimestre, en hausse de 21,8% par rapport à l'année précédente, et supérieur au taux de croissance de 9,6% du premier trimestre.

Il convient toutefois de noter que les investissements vietnamiens à l'étranger ont diminué ces dernières années, en raison des difficultés communes des économies mondiale et vietnamienne.

Les données du Bureau général des statistiques du ministère du Plan et de l'Investissement ont montré que les investissements vietnamiens à l'étranger, notamment les capitaux nouvellement enregistrés et ajustés, ont atteint 420,9 millions d’USD en 2023, soit une baisse de 21,2% par rapport à 2022. Le chiffre n'était que de 150,7 millions d’USD au cours des sept premiers mois de cette année, soit 47% de celui de la même période l'année dernière.

Le directeur adjoint de l'Agence d'investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement, Vu Van Chung, a déclaré que le ralentissement n'était que temporaire et que les perspectives d'investissement vietnamien à l'étranger seraient plus prometteuses dans les temps à venir.

Selon l’étude menée par United Overseas Bank (UOB), basée à Singapour, qui a interrogé plus de 4.000 entreprises de différents secteurs et sept marchés, 90% des entreprises explorent de plus en plus d'opportunités au-delà des frontières nationales, celles de l'industrie, du pétrole et du gaz ainsi que de la fabrication et de l'ingénierie étant particulièrement intéressées par l'aventure à l'étranger.

VNA/CVN