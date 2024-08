Avec Vietjet découvrez Hong Kong, Shanghai, Chengdu, Xi'an !

>> Vietjet : les bénéfices au 1er semestre de 2024 dépassent le plan annuel

>> Vietjet accueille son 200 millionième passager et annonce une ligne directe

>> Vietjet récompensée pour ses efforts en termes de développement durable

Photo : VJ/CVN

En réservant des billets Eco pour des vols directs entre le Vietnam et la Chine sur le site internet www.vietjetair.com ou sur l'application mobile Vietjet Air, les passagers recevront immédiatement 20 kg de bagages enregistrés gratuits (sous certaines conditions) ainsi que des promotions sur les billets. Cette offre est disponible jusqu'au 31 août.

Ne manquez pas l'opportunité de voyager vers des destinations Chinoises de premier plan, explorez Chengdu ou Xi'an, faites du shopping à Shanghai ou Hong Kong… Tout n'est qu'à un vol de Vietjet !

Photo: VJ/CVN

Volez avec Vietjet et son équipage de cabine professionnel et dévoué, sur des avions modernes et respectueux de l'environnement. Les passagers pourront également bénéficier de l'assurance Sky Care gratuite et cumuler des points pour obtenir des cadeaux dans le programme de fidélité Vietjet SkyJoy.

De plus, ces passagers ont la possibilité de profiter d’une cuisine vietnamienne et internationale avec des plats chauds, frais, et délicieux tels que le pho Thin, le banh mi vietnamien, et même des programmes culturels et artistiques à 10.000 m d'altitude !

Tân Dat/CVN