Vietnam Airlines, la compagnie aérienne la plus ponctuelle du pays au 1er semestre

>> Vietnam Airlines lance la ligne aérienne Hanoï - Chengdu

>> Vietnam Airlines célèbre le 30e anniversaire de sa 1re ligne directe entre le Vietnam et la R. de Corée

>> Vietnam Airlines recevra de nouveaux avions ce mois-ci

>> Vietnam Airlines accueille son premier avion Airbus A320neo

>> Vietnam Airlines va ouvrir un vol direct Hanoï - Phnom Penh en octobre prochain

Photo : VN Airlines/CVN

C’est un résultat remarquable, car au cours des six premiers mois de l'année, Vietnam Airlines a été confrontée à de grandes difficultés telles qu'une forte augmentation du nombre de vols pendant la haute saison du Têt (Nouvel An lunaire) du Dragon et de l'été 2024, un brouillard inhabituel et fréquent pendant les vacances du Têt, des problèmes d'infrastructures, des saisons pluvieuses et orageuses, et des pénuries d'avions dues aux rappels de moteurs des constructeurs dans le monde entier.

Photo : VN Airlines/CVN

"Depuis le début de l’année, plus de 55.000 vols domestiques et internationaux ont été exploités. Malgré l'augmentation importante du nombre de vols en période de pointe et les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés en termes de flotte d’avions, Vietnam Airlines assure toujours un indice de ponctualité élevé, le plus élevé parmi toutes les compagnies aériennes. Cela affirme la qualité du service de la compagnie aérienne nationale", a affirmé Dang Anh Tuân, directeur général adjoint de Vietnam Airlines.

Ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts de gestion proactifs et flexibles de Vietnam Airlines. La compagnie aérienne a optimisé les horaires de vol, les délais d'exécution, la maintenance, la fourniture de matériel et les ressources humaines.

Photo : VN Airlines/CVN

Vietnam Airlines figurait déjà parmi les cinq compagnies aériennes les plus ponctuelles de la région Asie-Pacifique, selon un rapport mensuel sur la ponctualité (OTP) de Cirium, un leader de l'analyse aéronautique et partenaire stratégique de l'Association du transport aérien international (IATA). Le Top 5 comprend Japan Airlines, All Nippon Airways, Peach Aviation (toutes les compagnies aériennes japonaises), Air Asia (Malaisie) et Vietnam Airlines.

Le transporteur aérien a également toujours enregistré un indice de ponctualité élevé de près de 90% depuis de nombreuses années.

Ngoc Vân/CVN