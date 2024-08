Vietnam - R. de Corée

Coopération en matière de gouvernance d'entreprise selon les critères ESG

Le fournisseur sud-coréen de services informatiques SK C&C a annoncé le 5 août avoir signé un protocole d'accord avec FPT IS, membre du groupe vietnamien FPT, pour coopérer à l'expansion des critères ESG (Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans les entreprises.

FPT IS (FPT Information System) est un développeur de solutions de transformation numérique, fournit des conseils et des solutions ESG au Vietnam basés sur la solution de gestion des gaz à effet de serre "VertZéro", une plateforme intégrée de suivi et de gestion du carbone.

L'accord a été signé lors du Forum numérique République de Corée - Vietnam 2024 à Séoul, visant à répondre aux besoins ESG croissants sur les marchés sud-coréen, vietnamien et européen. Le partenariat se concentrera sur le développement de produits et services ESG numériques intégrés pour les clients mondiaux.

Le partenariat s'appuiera sur la plateforme "Digital Carbon Passport" de SK C&C pour aider les fabricants européens à se conformer aux exigences de déclaration des émissions de carbone, y compris le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) et d'autres réglementations de gestion du carbone de l'Union européenne (UE).

Les deux sociétés prévoient d’étendre les connexions entre leurs plateformes et solutions numériques ESG respectives. En particulier, les plateformes de SK C&C automatisent des rapports sur les émissions de carbone et quantifient les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit, tandis que FPT IS fournit des logiciels pour suivre et gérer les émissions de carbone au niveau des établissements commerciaux.

Le partenariat vise également à s'étendre sur les marchés d'Asie du Sud-Est, en tirant parti de l'expertise de SK C&C dans la conception et la construction d'usines neutres en carbone (zéro émission nette).

Dans l’immédiat, les deux entreprises prévoient de mettre en œuvre un projet de coopération pour des usines neutres en carbone, en commençant par une nouvelle usine au Vietnam.

Kim Min-hyuk, responsable des affaires mondiales de SK C&C, a déclaré que la collaboration avec FPT IS avait élargi les opportunités de présenter les capacités de technologie numérique en matière d’ESG de SK C&C, non seulement en République de Corée et au Vietnam, mais également sur les marchés européens et d'Asie du Sud-Est.

La partie sud-coréenne poursuivra ses efforts pour continuer à être pionnière dans en matière d’ESG numérique au niveau mondial, en collaborant pour aider les grandes entreprises manufacturières mondiales à garantir des capacités ESG durables et "zéro émission nette".

