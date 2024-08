Les jeunes entrepreneurs appelés à l’innovation et à la créativité

Le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Duc Hai a appellé vendredi 9 août les entrepreneurs et les entreprises à constamment faire preuve d’innovation et de créativité, à améliorer leur compétitivité et aider le pays à s’intégrer en toute confiance au monde.

L’entrepreneuriat et l’innovation sont des moteurs importants du développement du pays dans la nouvelle ère, a-t-il déclaré lors de sa rencontre avec les jeunes entrepreneurs exemplaires de 2024, affirmant que le Parti et l’État prêtent toujours attention, encouragent les jeunes entrepreneurs à créer des start-up innovantes.

Le Politburo a publié le 10 octobre 2023 la résolution n°41 sur la construction et la promotion du rôle des entrepreneurs vietnamiens dans la nouvelle ère, a-t-il poursuivi, ajoutant que la résolution a souligné la nécessité de stimuler l’esprit entrepreurial dans toute la société, notamment dans les nouveaux domaines, parmi la jeune génération.

Nguyên Duc Hai a également affirmé que l’Assemblée nationale et le Comité permanent de l’Assemblée nationale sont toujours à l’écoute des entreprises, des entrepreneurs et de l’Association des jeunes entrepreneurs vietnamiens dans le processus d’élaboration et de perfectionnement des politiques et des lois.

En 2015, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, la Fédération de la jeunesse vietnamienne et l’Association des jeunes entrepreneurs vietnamiens ont lancé un programme annuel pour élire les jeunes entrepreneurs excellents. Cette édition a sélectionné 86 candidats pour décerner le titre "Jeune entrepreneur exceptionnel" et en a élu au scrutin secret dix meilleurs candidats pour le titre "Top10".

Les entreprises de 86 jeunes entrepreneurs excellents ont généré en 2023 un chiffre d’affaires de 2.546 milliards de dôngs, un bénéfice de 103 milliards de dôngs, ont contribué au budget à hauteur de 51,64 milliards de dôngs et ont créé 6.679 emplois.

En particulier, les entreprises du Top10 ont généré un chiffre d’affaires de 1.128 milliards de dôngs, un bénéfice de 64 milliards de dôngs, ont contribué 31,23 milliards de dôngs au budget et ont créé 3.722 emplois.

