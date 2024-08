Vietnam Airlines et l’aéroport international de Hong Kong ouvriront de nouvelles lignes aériennes

Vietnam Airlines et l’aéroport international de Hong Kong (HKIA) travailleront ensemble pour développer de nouvelles lignes aériennes dans le cadre d’un protocole d’accord (MoU) présenté par le porte-drapeau national à son partenaire hongkongais le 1 er août, en présence du vice-Premier ministre vietnamien Trân Luu Quang et le chef de l’exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), Lee Ka-chiu.

Le MoU est une étape importante qui devrait contribuer à renforcer la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et Hong Kong (Chine).

Photo : VNA/CVN

Les deux parties travailleront ensemble pour augmenter la fréquence des vols afin de promouvoir le commerce et le tourisme, tout en envisageant de la mise en place de partenariats stratégiques, en stimulant la demande touristique pour promouvoir le transport de passagers et de marchandises, et en améliorant l’avantage concurrentiel des aéroports et l’efficacité des traités sur l’aviation.

En plus de se coordonner pour améliorer la qualité du transport et des services en recherchant de nouvelles opportunités et formes de coopération, elles partageront des expériences pratiques, des initiatives et des technologies avancées pour améliorer l’efficacité opérationnelle.

Grâce à cette coopération, les deux parties œuvrent à l’élaboration de normes internationales sur l’expérience des passagers et la logistique du fret, ainsi que sur le développement durable.

En particulier, elles se soutiendront mutuellement dans le développement des ressources humaines par le biais de cours de formation sur la gestion du transport aérien, la sécurité aérienne, la gestion de crise et le contrôle du trafic aérien, entre autres, dispensés par l’Académie internationale d’aviation de Hong Kong.

Vietnam Airlines a transporté plus de 5,7 millions de passagers à bord de plus de 46.000 vols depuis le lancement de la ligne aérienne Vietnam - Hong Kong en novembre 1991. Actuellement, elle propose sept vols aller-retour entre Hanoï et Hong Kong par semaine.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et Hong Kong ont atteint 31,3 milliards d'USD en 2023. Le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de Hong Kong au sein de l’ASEAN et le septième au niveau mondial.

