Hanoï

Vingroup : ouverture de la plus grande concession Vinfast du Vietnam

Avec une superficie de plus de 8.000 m², la concession Vinfast sur la route Phan Trong Tuê, dans le district de Thanh Tri, à Hanoï, est le plus grand espace d’exposition de cette enseigne au Vietnam.

Photo : Vinfast/CVN

Le 2 août, le constructeur automobile Vinfast a ouvert simultanément 7 concessions et 5 garages dans le pays. Celle de Phan Trong Tuê (commune de Thanh Liêt, district de Thanh Tri) à Hanoï, d'une superficie de plus de 8.000 m², est la plus grande du pays et est équipée avec des machines de pointe.

Cette salle est répartie en différentes zones fonctionnelles, à savoir : espace d’exposition, garage, stockage, espace de lavage et espace de voitures d’occasion. La zone d’exposition occupe près de 500 m², permettant de mettre en avant tous les nouveaux modèles.

Précédemment, ce constructeur automobile électrique avait signé le 29 juillet un contrat de partenariat stratégique avec la société HBC Binh Minh pour le réseau de distribution. Ainsi, HBC Binh Minh est chargée d’ouvrir 11 salles d’exposition de Vinfast en 2024.

La première salle, ouverte par HBC Binh Minh, a vu le jour le 31 juillet dans la province d’Yên Bai. Lors de la cérémonie d’ouverture, Lê Quôc Dông, Pdg de HBC Binh Minh, avait déclaré : "Avec l’expérience acquise en une trentaine d’années, nous croyons fermement que le Vietnam connaîtra, dans 3 à 5 ans, une transition des voitures à essence vers les voitures électriques. Il est maintenant temps de transitionner notre modèle d’affaires, car dans trois ans, seule la vente de voitures électriques sera en croissance".

HBC Binh Minh possède une dizaine de salles d’exposition de voitures de différentes marques au Vietnam. D’ici fin 2024, le nombre de salles d’exposition de Vinfast oscillera autour d’une centaine, couvrant les 63 localités du pays.

Mai Quynh/CVN