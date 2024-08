Vietnam Airlines et Innovation India signent un protocole de coopération

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et Innovation India (Inde) ont signé le 31 juillet à New Delhi un protocole d'accord visant à promouvoir les relations économiques, d'investissement, culturelles et touristiques entre les deux pays.

Photo : Bnews/CVN

En vertu du protocole d'accord signé à New Delhi dans le cadre d'un forum d'affaires Vietnam - Inde, les deux parties prévoient d'organiser conjointement le Namaste Vietnam Festival prévu fin août à Hô Chi Minh-Ville et de réaliser le premier film entre l'Inde et le Vietnam intitulé Love au Vietnam.

Cette coopération renforcera non seulement la compréhension et les liens culturelles, mais aussi favorisera le tourisme et le commerce entre les deux pays, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités aux entreprises et aux investisseurs.

Le directeur général adjoint de Vietnam Airlines, Nguyên Chiên Thang, a déclaré que le marché indien était l'un des marchés clés de Vietnam Airlines. Dans les temps à venir, Vietnam Airlines continuera à étendre son réseau de vols, à améliorer la qualité de ses services et à rechercher davantage d'opportunités de coopération avec les partenaires indiens.

Lors de l'événement, Vietnam Airlines a présenté sa marque, ses offres de services et a établi un réseau avec des entreprises indiennes.

Afin de répondre aux besoins de déplacement croissant des habitants et des touristes entre les deux pays, Vietnam Airlines exploite quatre lignes aériennes reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à New Delhi et Mumbai, à raison de trois à quatre vols par semaine chacun.

