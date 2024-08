Vietjet renforce sa flotte avec dix nouveaux avions de dernière génération

Le 8 août à Hô Chi Minh-Ville, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a annoncé que, dans un contexte de marché mondial de l'aviation tendu et de demande croissante de voyages, elle devrait accueillir dix avions supplémentaires de nouvelle génération au sein de sa flotte moderne et de pointe d'ici la fin de 2024. Cette expansion vise à répondre aux besoins de développement et à améliorer le service des passagers sur les routes nationales et internationales.

Photo : VJ/CVN

La compagnie a également précisé que ces nouveaux appareils, principalement des A321neo ACF, les modèles les plus modernes d'Airbus, seront livrés à partir d'août 2024. En 2019, Vietjet a été la première compagnie aérienne au monde à mettre en service l'A321neo ACF (Airbus Cabin Flex).

L'A321neo ACF offre une structure de cabine passagers améliorée, garantissant des normes optimales en matière de taille et d'espacement des sièges, assurant ainsi la meilleure expérience de vol aux clients. Ces avions contribuent également à réduire la consommation de carburant d'au moins 16%, le bruit de 75%, et les émissions environnementales de 50%.

Récemment, Vietjet a également signé un contrat pour l'achat de 20 avions gros-porteurs de nouvelle génération A330neo (A330-900) auprès d'Airbus, pour une valeur totale de 7,4 milliards d'USD. Les passagers pourront bientôt voyager à bord de ces nouveaux A330neo de Vietjet sur des itinéraires plus longs, tout en bénéficiant de conditions de voyage sûres, confortables et modernes.

Exploitation de plus de 100 avions modernes et sûrs

Vietjet exploite une flotte de plus de 100 avions parmi les plus avancés, modernes et sûrs au monde, comprenant des modèles tels que l'A320, l'A321ceo, l'A321neo, l'A321neo ACF et l'A330. La compagnie s'engage à protéger l'environnement et à économiser du carburant dans le but d'atteindre une consommation nette de carburant à zéro émission d’ici 2050 (Net Zero). Vietjet a transporté 200 millions de passagers, dont de nombreux ont pris l'avion pour la première fois.

Photo : VJ/CVN

Au premier semestre, Vietjet a transporté 13,1 millions de passagers et réalisé 70.154 vols en toute sécurité. En termes de résultats commerciaux consolidés, la compagnie a généré un chiffre d'affaires de 34.016 milliards de dôngs et un bénéfice avant impôts de 1.311 milliards de dôngs, enregistrant des croissances respectives de 15% et 433% par rapport à l'année précédente, dépassant de 21% le plan annuel pour 2024. Durant les six premiers mois de l'année, Vietjet a contribué au budget national avec 3.687 milliards de dôngs en taxes et redevances directes et indirectes.

Avec les dix nouveaux avions attendus d'ici fin 2024, Vietjet continuera d'élargir son réseau de destinations au Vietnam et à l'international. La compagnie prévoit d'ouvrir de nouvelles lignes vers l'Australie, l'Inde, la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, le Laos, le Cambodge, et au-delà. L'objectif est de répondre aux besoins des passagers en offrant des expériences de vol agréables et professionnelles, tout en contribuant au développement économique, aux échanges culturels et au tourisme à travers ses vols sûrs reliant différents pays et continents.

Tân Dat/CVN