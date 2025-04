Vietnam Airlines livre près de 30 tonnes de matériel de secours au Myanmar

Le vol VN9711 a décollé de l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoï, à 13h00, transportant de l’aide fournie par les ministères vietnamiens de la Défense et de la Sécurité publique. La cargaison comprenait des biens essentiels tels que des aliments secs, des tentes individuelles et du matériel d’urgence.

Plus tôt dans la journée, des véhicules militaires et de police ont livré la cargaison à l’entrepôt de Vietnam Airlines pour les derniers contrôles et l’emballage. Des procédures de sécurité strictes ont été appliquées afin de garantir la sécurité de la manutention des marchandises avant leur chargement à bord de l’avion.

Dans le cadre d’une opération de suivi, le vol VN9712 devrait rapatrier plus de 100 secouristes vietnamiens et huit chiens d’assistance dans la soirée, après la fin de leur mission de secours au Myanmar.

VNA/CVN