Vinmec et la VFF signent un partenariat stratégique pour renforcer la médecine du sport

Le réseau médical Vinmec et la Fédération vietnamienne de football (VFF) ont officiellement signé le 1 er avril, un accord de partenariat stratégique visant à améliorer la prise en charge médicale des joueurs de l’équipe nationale, tout en développant la formation et la recherche afin de rehausser globalement la qualité de la médecine du sport au Vietnam.

La cérémonie de signature s’est tenue en présence des dirigeants de la VFF, de représentants du réseau médical Vinmec, ainsi que de nombreux joueurs de l’équipe nationale.

Dans le cadre de ce partenariat, Vinmec mettra à disposition ses experts médicaux chevronnés pour accompagner les joueurs et assurer leur suivi de santé tout au long des entraînements et des compétitions, y compris lors de tournois majeurs comme l’AFF Championship, l’AFC Asian Cup et les compétitions de la FIFA. En parallèle, Vinmec facilitera l’accès des athlètes aux traitements médicaux les plus avancés grâce à son réseau de spécialistes et d’hôpitaux partenaires de renommée internationale.

En tant qu’organe en charge de la gestion des équipes nationales du Vietnam, la VFF jouera un rôle clé en intégrant les experts médicaux de Vinmec dans le suivi sanitaire des joueurs pendant les stages et les compétitions. Elle collaborera également avec Vinmec dans la recherche scientifique, l’expérimentation et l’application de nouvelles techniques dans le domaine de la médecine du sport. Cette démarche vise à soutenir la candidature de Vinmec pour l’obtention du label "Centre médical d’excellence de la FIFA" (FIFA Sports Medicine Center of Excellence).

Dans la foulée de la signature, Vinmec et la VFF organiseront un séminaire scientifique ainsi que des formations spécialisées destinées aux professionnels de santé œuvrant dans le domaine du sport. Objectif : actualiser les connaissances sur le diagnostic, le traitement et la rééducation des blessures sportives. Les deux entités mèneront également des campagnes de sensibilisation auprès du grand public vietnamien sur l’importance de la santé dans le sport.

S’exprimant à propos de cette collaboration, Nguyễn Văn Phú, secrétaire général de la VFF, a déclaré : "Nous apprécions grandement le soutien de Vinmec, qui s’est toujours engagé avec professionnalisme à prendre soin de nos joueurs ces dernières années. La qualité des soins médicaux fournis par Vinmec a permis d’améliorer considérablement la condition physique des athlètes, contribuant ainsi aux performances de nos équipes nationales. Nous sommes convaincus que ce partenariat stratégique renforcera encore plus les soins médicaux et favorisera le développement durable de la médecine du sport au Vietnam".

De son côté, le Pr.- Dr. Trân Trung Dung, directeur du Centre de traumatologie orthopédique et de médecine du sport de l’hôpital Vinmec Times City, a affirmé : "La traumatologie orthopédique et la médecine du sport sont des axes stratégiques majeurs du développement de Vinmec. Grâce à ce partenariat, nous ne nous contentons pas de traiter les blessures, mais nous nous engageons également dans la prévention et l’amélioration des performances physiques à long terme. Nous mettrons tout en œuvre pour développer la formation, la recherche et l’application des traitements les plus innovants afin d’optimiser la santé physique et mentale des athlètes, contribuant ainsi à l’essor de la médecine du sport au Vietnam".

Vinmec et la VFF avaient déjà signé un premier accord de partenariat couvrant la période 2022-2024, incluant les bilans médicaux, les consultations spécialisées et le traitement des blessures pour les membres de l’équipe nationale.

Au Vietnam, Vinmec est actuellement le seul établissement médical à disposer d’un laboratoire d’analyse du mouvement, pionnier dans l’usage des technologies médicales avancées pour le traitement des blessures sportives. Parmi les techniques de pointe mises en œuvre figure la chirurgie arthroscopique de reconstruction du ligament croisé antérieur, réalisée avec une cartographie anatomique assistée par technologie 3D.

Ce partenariat stratégique entre Vinmec et la VFF représente une avancée majeure pour la prise en charge médicale des athlètes, et témoigne de l’engagement actif de Vinmec en faveur du développement durable du sport vietnamien.

