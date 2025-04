Arrestation d'influenceurs pour publicité mensongère sur un complément alimentaire

Le 4 avril, le Département de police judiciaire a procédé à l'arrestation temporaire et à la perquisition des domiciles de Pham Quang Linh (alias Quang Linh Vlogs) et de Nguyên Thi Thái Hang (Hang Du Muc), tous deux associés au groupe Chi Em Rot JSC.

Les deux hommes font l'objet d'une enquête pour production de produits alimentaires contrefaits et tromperie des consommateurs, en violation des articles 193 et 198 du Code pénal. Trois autres personnes ont également été arrêtées pour des accusations similaires.

Auparavant, le Département de la Radiodiffusion, de la Télévision et de l'Information Électronique avait infligé une amende de 70 millions de dôngs (2.800 dollars) à Linh et Hang pour avoir fait la promotion des Supergreens Gummies, un complément alimentaire qui, selon eux, pouvait remplacer les fibres naturelles des fruits et légumes.

Le lancement de ce produit par la société CER fin 2024 a immédiatement soulevé des inquiétudes au sein du public, entraînant une enquête de l'Autorité vietnamienne de sécurité alimentaire, rattachée au ministère de la Santé. Les investigations ont mis en lumière que les gummies ne contenaient que 0,51 gramme de fibres, une quantité bien inférieure aux allégations, et n'offraient pas les bénéfices pour la santé annoncés.

L'ancienne reine de beauté Nguyên Thúc Thùy Tiên a également écopé d'une amende de 25 millions de dongs (960 dollars) pour sa promotion du complément alimentaire. Suite à cela, tous les influenceurs impliqués ont publiquement reconnu leurs erreurs et présenté leurs excuses. Parallèlement, les autorités ont mené une inspection de l'usine de fabrication de l'entreprise CER dans la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre) afin de vérifier la conformité aux normes sanitaires.

La société a, quant à elle, annoncé le remboursement des clients ayant acheté le produit entre le 12 décembre 2024 et le 14 mars 2025. Des experts observent que l'influence croissante des réseaux sociaux a complexifié la distinction entre une expertise authentique et une simple stratégie d'autopromotion. Ces personnalités du web, souvent dépourvues de qualifications formelles, parviennent à gagner la confiance de leur communauté en se positionnant comme des figures philanthropiques et des porte-parole de marques.

Ces arrestations marquent une étape inédite des autorités vietnamiennes, témoignant d'une prise de conscience aiguë des enjeux liés à l'influence des figures du web et aux menaces que représente la publicité mensongère.

