Hanoï accueillera un important sommet pour le climat et le développement durable

Le Vietnam accueillera du 14 au 17 avril à Hanoï le 4 e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G), marquant ainsi son plus grand événement multilatéral consacré à la croissance verte sur la période 2021-2016, a fait savoir mardi 8 avril à la presse le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu.

>> Le Premier ministre demande d’accélérer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de croissance verte

>> CAF loue le Vietnam pour l’accueil du 4e Sommet du P4G

>> Le marché du carbone stimule la croissance verte et les investissements durables

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a déclaré que ce sommet, dont le thème est "Transition verte durable et centrée sur l’humain", souligne les efforts du Vietnam pour respecter ses engagements climatiques, réduire drastiquement ses émissions et faire évoluer son modèle de croissance avec le soutien de la communauté internationale. Il reflète le rôle, la responsabilité et la contribution du pays au P4G et aux efforts mondiaux en faveur de la croissance verte et du développement durable.

Selon Nguyên Minh Vu, l’événement offre aux délégués une plateforme pour partager leurs visions, expériences et politiques pertinentes, ainsi qu’un appel unifié à l’action face aux défis mondiaux. Il favorise une coopération internationale approfondie, non seulement au sein des membres du P4G, mais aussi entre ces derniers et d’autres pays et organisations internationales partageant des objectifs communs en matière de croissance verte et de réponse au changement climatique, a-t-il déclaré.

Les temps forts comprennent une exposition sur la croissance verte, une discussion de haut niveau sur le thème, un dialogue d’affaires et cinq sessions ministérielles axées sur la mobilisation des ressources, la transformation du système alimentaire, les solutions innovantes, la formation professionnelle et la transition énergétique efficace et durable.

Le sommet réunira entre 800 et 1.000 délégués, dont des dirigeants des pays membres du P4G, des pays invités, des organisations internationales, ainsi que des entreprises et des fonds d’investissement influents axés sur la croissance verte et le développement durable.

Il se conclura par l’adoption de documents finaux clés, notamment la Déclaration de Hanoi et la Déclaration du P4G sur le renforcement de la coopération avec les organisations et mécanismes multilatéraux en matière de transition verte et de développement durable.

Le vice-ministre a informé que le Danemark avait lancé le P4G en 2017 afin d’harmoniser les politiques, de favoriser les partenariats public-privé et de relier les gouvernements, les entreprises et les organisations en faveur de la croissance verte et des Objectifs de développement durable (ODD). Outre le Danemark et le Vietnam, les membres comprennent la République de Corée, l’Éthiopie, le Kenya, la Colombie, les Pays-Bas, l’Indonésie et l’Afrique du Sud, ainsi que des partenaires tels que le World Resources Institute (WRI), le Global Green Growth Institute (GGGI), le réseau C40 Cities, le Forum économique mondial (WEF) et la Société financière internationale (IFC).

Fort de ses succès dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (ODD), le Vietnam continue de jouer son rôle de membre actif et responsable de la communauté internationale et reste déterminé à atteindre les objectifs communs de l’humanité, en particulier le développement durable et la croissance verte, a-t-affirmé.

VNA/CVN