Tremblement de terre

Le Vietnam collabore avec le Myanmar sur de nouvelles opérations de sauvetage

Le ministère birman de la Protection sociale, des Secours et de la Réinstallation a tenu le 3 avril une séance de travail avec la délégation de secours vietnamienne pour échanger des informations et formuler des plans pour la prochaine phase d'opérations de recherche et de sauvetage liées au tremblement de terre dans ce pays.

>> La Thaïlande cherche à restaurer la confiance internationale après le séisme au Myanmar

>> Un outil de traduction alimenté par DeepSeek pour aider les secours au Myanmar

>> Le bilan du séisme au Myanmar grimpe à plus de 3.000 morts

Photo : VNA/CVN

Comme indiqué lors de la discussion, l'équipe de l'Armée populaire vietnamienne a réussi à sauver un survivant la veille et à récupérer 17 corps dans des endroits difficiles d'accès, notamment un hôpital effondré et des immeubles de grande hauteur.

Le ministre birman de la Protection sociale, des Secours et de la Réinstallation, Soe Win, a exprimé sa gratitude pour le soutien du Vietnam, en particulier pour le sauvetage des victimes piégées dans l'hôtel Aye Chan Thar. J’ai salué les efforts du Vietnam et exprimé mes sincères remerciements au gouvernement, au peuple et à la délégation de secours vietnamiens.

En outre, le Myanmar a remercié le Vietnam pour avoir envoyé ses forces de secours et fourni une aide d’urgence d’une valeur de 300.000 dollars pour contribuer aux efforts de secours en cas de catastrophe. La délégation de secours vietnamienne a également contribué à hauteur de 5.000 dollars de son fonds opérationnel pour soutenir le peuple birman.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé le tremblement de terre comme une urgence de niveau le plus élevé et a appelé à un financement urgent de 8 millions de dollars en 30 jours pour sauver des vies et prévenir les épidémies. Selon les autorités militaires birmanes, au 3 avril, le bilan des morts dépassait les 3.000, avec des milliers de blessés et plus de 370 personnes toujours portées disparues. Les bâtiments structurellement vulnérables continuent de s’effondrer en raison des répliques.

Dans le même ordre d'idées, l'équipe de secours du ministère vietnamien de la Police a poursuivi ses opérations de recherche et de récupération dans des zones telles que l'hôtel Jade City dans la ville de Pokebathiri. Là, ils ont récupéré le corps d'un homme de 36 ans, marquant la cinquième victime récupérée dans les décombres.

VNA/CVN