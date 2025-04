Redoubler d'efforts pour éliminer totalement l'habitat précaire

L'ensemble du pays met en œuvre rapidement le programme visant à éliminer complètement les logements précaires et délabrés, lancé par le Premier ministre Pham Minh Chinh, d'ici la fin octobre 2025. La province de Quang Tri et la ville de Huê (Centre) concentrent de nombreuses ressources pour mettre en œuvre cette politique majeure.

>> Des milliers de familles sortent de la précarité grâce à un programme de logements

>> Bên Tre accélère l'éradication de l'habitat précaire

>> Quang Tri déterminée à achever l'élimination de l'habitat précaire avant le 30 juin

Photo : VNA/CVN

Nguyên Minh Hoàng, vice-président du Comité populaire de la commune de Cam Tuyên, district de Cam Lô, l'une des localités pauvres de la province de Quang Tri, a déclaré : "Immédiatement après que le Premier ministre a lancé le programme visant à éliminer complètement les logements temporaires et délabrés, le Comité populaire, le Comité du Front de la Patrie de Quang Tri et de Cam Lô ont tenu une réunion pour le mettre en œuvre de manière approfondie".

Selon une enquête, la commune de Cam Tuyên, qui compte 101 ménages, principalement des Bru Van Kiêu, compte huit ménages pauvres avec cinq maisons temporaires qui doivent être démolies. "Ce chiffre n'est pas très élevé, car la commune a déjà démoli des maisons temporaires de différentes sources d’une valeur totale supérieure à trois milliards de dôngs", a déclaré Trân Kim Chiên, président du Front de la Patrie du Vietnam de Cam Tuyên.

Le chef-lieu de Khe Sanh, bénéficiant d'un soutien important du ministère de la Police, du Comité du Parti et du Comité populaire, a concentré de toute urgence des ressources pour mettre en œuvre cette politique.

Selon une enquête, Khe Sanh compte encore 31 maisons temporaires et délabrées qui doivent être éliminées. "Tout est encore en cours de mise en œuvre de toute urgence pour atteindre l’objectif : ne plus avoir de logements temporaires ni de maisons délabrées d'ici le 30 juin", a déclaré Nguyên Dang Thai, secrétaire du Parti et chef du Comité de pilotage de l’élimination des maisons précaires et délabrées de Khe Sanh.

Suppression définitive des logements temporaires

La ville de Huê propose deux niveaux de soutien pour les cas nécessitant la démolition de maisons : 60 millions de dôngs par ménage pour un nouveau logement et 30 millions de dôngs pour une réparation. Le Comité populaire de la ville de Huê a publié le Plan n° 447/KH-UBND dans le but d'accomplir trois tâches cette année : soutenir le logement pour les personnes ayant rendu des services méritoires et les personnes bénéficiant des programmes cibles nationaux ; éliminer les logements temporaires et délabrés pour les personnes de ces deux groupes.

Le Comité de pilotage de l’élimination des maisons temporaires et délabrées de Huê a précisé que la ville comptait plus de 1.400 maisons temporaires et délabrées devant être éliminées. Huê s'efforce de terminer cette tâche avant le 30 juillet.

Selon les statistiques du Comité populaire de Quang Tri, la province compte actuellement 7.369 ménages ayant besoin d'aide au logement, pour un coût total de plus de 361 milliards de dôngs (13,91 millions de dollars). Au cours du premier trimestre 2025, Quang Tri a versé une aide à 2.851 d'entre eux.

Le secrétaire du Parti provincial de Quang Tri, Nguyên Long Hai, a déclaré : "Accélérer le processus d'élimination des logements temporaires et délabrés pour les familles pauvres et celles ayant contribué à la révolution est l'une des tâches clés des comités et des autorités du Parti à tous les niveaux. Toute la province s'efforce de l'achever avant le 30 juin".

Actuellement, dans la province de Quang Tri et dans la ville de Huê, des ressources financières pour soutenir la population sont prêtes et une partie a déjà été déboursée. Les autorités locales et les comités de pilotage de l’élimination de l'habitat précaire redoublent leurs efforts pour accélérer l’élimination et garantir que ces logements soient éliminés avant la fin du processus au niveau des districts.

VNA/CVN