Le Vietnam envoie trois tonnes de matériel aux victimes du séisme au Myanmar

Photo : VNA/CVN

Le colonel Nguyên Minh Khuong, chef de la délégation du ministère, a remis le matériel à Sa Weli Frag, directeur du département de la gestion des catastrophes du ministère de la Protection sociale, des Secours et de la Réinstallation.

Ce colis comprend des antibiotiques, des médicaments digestifs, des médicaments contre le rhume et la grippe, ainsi que du matériel médical de base comme des tensiomètres, des glucomètres, des pansements et des désinfectants. Le matériel comprend également des pompes anti-moustiques et des insecticides pour prévenir les épidémies dans les zones touchées.

Remerciant le soutien vietnamien, Sa Weli Frag a déclaré que le matériel médical serait immédiatement transféré au ministère de la Santé pour distribution dans les zones touchées par le séisme.

L’équipe de secours du ministère de la Police a effectué son premier déploiement dans la zone du séisme du 31 mars, dans le canton de Zabu Thiri, à Nay Pyi Taw, la capitale. Vers 20h30, elle a retrouvé le corps de Mg Khant Thuta Nygan, âgé de dix ans, au premier étage d’un immeuble de quatre étages effondré comptant 24 chambres.

Des scies spécialisées ont été utilisées pour extraire la victime des décombres. Après avoir remis la dépouille aux autorités et à la famille de l’enfant, l’équipe a poursuivi ses recherches avec des chiens d’assistance pour retrouver un autre adulte coincé.

Par ailleurs, les forces de l’Armée populaire du Vietnam ont déployé leurs équipes dans le quartier résidentiel de Bala Tidi à Zabu Thiri. Malgré des conditions nocturnes difficiles, elles ont fouillé chaque endroit avec méthode et dévouement.

Le capitaine Yar Zar, du Département de prévention et de lutte contre les incendies du ministère de l’Intérieur du Myanmar, a déclaré que l’équipe de secours vietnamienne avait mené des recherches très minutieuses. Actuellement, le Myanmar et le Vietnam tentent de retrouver des victimes, vivantes ou décédées.

Le manque d’engins lourds a contraint les secouristes vietnamiens à recourir principalement à des outils manuels et à la main-d’œuvre. Les pannes de courant ont encore compliqué les opérations. Cependant, ces difficultés n’ont pas entamé la responsabilité et l’engagement des forces chargées de la mission.

VNA/CVN