Vietnam - Cambodge

Villages cambodgiens du Tây Nguyên, symbole de l’amitié bilatérale

Photo : VNA/CVN

Alors que le régime brutal de Pol Pot forçait des milliers de Cambodgiens à fuir leur pays, des villages situés le long de la frontière entre le Vietnam et le Cambodge, comme Kloong, dans la commune d’Ia O (district d’Ia Grai), et Triel, dans la commune d’Ia Pnon (district de Duc Co), sont devenus des refuges d’espoir.

Se remémorant les horreurs de cette époque, Ro Cham Hloac, un ancien du village de Kloong, a déclaré que Pol Pot était impitoyable, tuant des civils, volant récoltes et bétail, et même posant des mines terrestres pour nuire à ceux qui venaient récupérer les corps de leurs proches.

Heureusement, lui et 35 autres familles ont trouvé le salut en traversant la frontière vietnamienne, où le personnel militaire et les habitants locaux ont apporté un soutien crucial, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il a toujours rappelé aux jeunes générations de garder cette aide précieuse à l’esprit.

La fuite de Ro Mah Thuy et de sa mère a été si difficile qu’ils ont dû se contenter d’un éléphant pour traverser des rivières et des forêts dangereuses. Malgré tous leurs échecs, ils ont trouvé compassion et opportunités dans leur nouveau pays. Thuy possède désormais sept hectares de plantations d’anacardes, plus de 2.100 mètres carrés de café et 1.400 mètres carrés de rizières, ce qui lui permet de générer des revenus stables pour élever ses enfants.

Ces camps de réfugiés, autrefois désespérés, ont été transformés : des routes en béton ont remplacé les chemins boueux, des maisons solides ont remplacé les abris temporaires, et les enfants sont scolarisés.

Photo : VNA/CVN

Siu Nghiêp, président du Comité populaire de la commune d’Ia O, a déclaré que de nombreux réfugiés cambodgiens avaient obtenu la nationalité vietnamienne et que la localité avait créé des conditions favorables pour leur permettre de s’établir ici, tout en leur fournissant un soutien éducatif et en développant leurs moyens de subsistance.

Partageant son point de vue sur la transformation remarquable de la communauté cambodgienne, Phan Ngoc Tuân, président du Comité populaire de la commune d’Ia Pnon, a indiqué que le village de Triel abrite 86 ménages, dont la plupart sont des réfugiés venus de l’autre côté de la frontière. Aujourd’hui, 95% d’entre eux travaillent comme récolteurs de caoutchouc pour la 72 One Member Company Limited, sous l’égide du Corps d’armée 15.

Le nombre de ménages pauvres diminue chaque année, tandis que le programme de suppression des logements temporaires et délabrés a été accéléré, contribuant ainsi à la réalisation par la commune des critères d’une nouvelle zone rurale, a-t-il ajouté.

Bien qu’enracinées au Vietnam, ces communautés conservent des liens étroits avec leur héritage cambodgien. Les visites familiales transfrontalières et les échanges culturels ont été facilités afin de renforcer les liens entre les deux nations et de construire une frontière de paix, d’amitié et de développement.

Les villages cambodgiens de Kloong et Triel sont devenus des monuments vivants de la solidarité et de l’amitié entre le Vietnam et le Cambodge. Ce sont des lieux où la compassion humaine s’épanouit, favorisant un avenir de paix et de prospérité.

VNA/CVN