Mesures drastiques pour améliorer la qualité de l'air à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville

Un récent avis du Cabinet gouvernemental, publié par le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, détaille les mesures urgentes et intersectorielles nécessaires pour contrer l'aggravation de la pollution de l'air dans ces métropoles.

Malgré une attention gouvernementale constante, la pollution continue de croître dans ces deux villes majeures, menaçant la santé publique et le développement économique.

Les principales sources identifiées sont les transports, la construction, l'industrie et l'agriculture, dont les émissions importantes et mal contrôlées, conjuguées à une application inégale des réglementations environnementales, sont en cause.

Face à cette crise, le vice-Premier ministre a exhorté les ministères et agences concernés à mettre en œuvre des solutions concrètes et assorties d'un calendrier précis. Le gouvernement a chargé les comités populaires de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville d'adopter d'urgence des mesures pour atteindre des niveaux d'indice de qualité de l'air (IQA) sûrs d'ici cinq ans.

Ces mesures comprennent des inventaires d'émissions, des évaluations de la qualité de l'air, l'élaboration de plans d'action quinquennaux et annuels avec des objectifs clairs et des quotas annuels de réduction des émissions, ainsi que la répartition des responsabilités sectorielles.

Les plans encourageront les transports publics, la transition vers des véhicules propres, et renforceront les normes d'émissions locales, avec des politiques plus strictes attendues dès mai.

L'amélioration de la gestion des déchets urbains, la lutte contre la pollution liée à la construction, l'élimination progressive des véhicules polluants et la création de zones à faibles émissions sont également prioritaires.

Le gouvernement insiste sur un contrôle accru des émissions industrielles. Les autorités des deux villes devront renforcer les inspections de conformité environnementale, appliquer des sanctions et prévoir la relocalisation et la modernisation des sites industriels vers des zones plus durables.

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

L'extension des stations de surveillance de l'air fournira des données en temps réel pour les autorités et le public. Des campagnes de sensibilisation à la responsabilité environnementale seront intensifiées.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement développera, en collaboration avec les agences compétentes, des technologies de recyclage des résidus agricoles et promouvra des pratiques agricoles à faibles émissions, avec de nouvelles normes pour les véhicules attendues fin avril.

Les ministères sont appelés à réviser leurs politiques pour encourager le recyclage des déchets de construction en matières premières. Un groupe de travail conjoint lancera des inspections rigoureuses des pôles industriels et artisanaux les plus polluants de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et des régions affectées d'ici juillet, ciblant les principaux émetteurs et appliquant une réglementation plus stricte.

Les autorités locales devront mettre à jour leurs bases de données sur les émissions et les connecter aux systèmes de surveillance nationaux. Les lois réprimant le déversement et l’incinération illégaux de déchets seront renforcées, avec des sanctions plus lourdes pour les infractions graves.

VNA/CVN