La satisfaction du public à l’égard des services administratifs s’améliore

Le public s’est montré plus satisfait des services administratifs fournis par les agences de l’État en 2024, selon un rapport présenté dimanche 6 avril lors de la réunion mensuelle du gouvernement et de la conférence avec les autorités locales visant à évaluer la situation socio-économique en mars et au premier trimestre.

>> Les services administratifs cherchent à améliore leur qualité et leur efficacité

>> Réforme administrative : levier de la croissance économique

>> Amélioration de l'indice de satisfaction des services administratifs publics

Photo : VNA/CVN

L’indice de satisfaction des services administratifs publics (SIPAS, pour Satisfaction Index of Public Administrative Services) et l’indice de réforme de l’administration publique (PAR Index), pour Public Administration Reform Index) pour 2024 ont enregistré des améliorations.

L’année dernière, le SIPAS a atteint 83,94%, soit une hausse de 1,28% par rapport à 2023. Hai Phong, Thai Nguyên, Hai Duong, Quang Ninh et Bà Ria-Vung Tàu arrivent en tête du classement, tandis que Bac Kan, Lang Son, Quang Nam, An Giang et Quang Ngai enregistrent les taux de satisfaction les plus faibles.

Ces résultats témoignent des efforts considérables déployés par les administrations locales à tous les niveaux pour mettre en œuvre des solutions améliorant la qualité des services aux citoyens. La population est de plus en plus impliquée, solidaire et disposée à fournir des commentaires constructifs aux agences gouvernementales, contribuant ainsi au développement d’une administration axée sur le service et plaçant les citoyens au cœur de ses préoccupations.

Parallèlement, l’indice PAR a également maintenu une croissance positive en 2024, atteignant sa valeur moyenne la plus élevée à ce jour, à 88,37%, en hausse de 1,39% par rapport à 2023. Pour la deuxième année consécutive, les 63 provinces et villes centrales ont toutes enregistré un score supérieur à 80%, 53 localités affichant de meilleures performances que l’année précédente. Des baisses ont été enregistrées dans neuf autres localités, mais elles sont restées négligeables.

Résultats significatifs

En mars et au premier trimestre, malgré une situation mondiale en constante évolution, complexe et imprévisible, le Vietnam a obtenu des résultats significatifs grâce à la direction globale et opportune du Comité central du Parti, en particulier du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti dirigés par le secrétaire général Tô Lâm, ont déclaré les participants à la réunion.

Photo : VNA/CVN

L’économie a affiché une performance solide au premier trimestre 2025, avec une macroéconomie globalement stable, une inflation maîtrisée, une croissance soutenue et des équilibres économiques majeurs assurés. La croissance du PIB a atteint 6,85% en glissement annuel, dépassant l’objectif fixé par la résolution gouvernementale N°01/NQ-CP et représentant le rythme le plus rapide depuis 2020. Le Vietnam figure ainsi parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde.

Chiffres parlants

D’autres indicateurs économiques ont été tout aussi encourageants : l’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 3,13% en glissement annuel, les recettes budgétaires de l’État ont atteint 36,7% de l’objectif annuel (en hausse de 29,3% par rapport à la même période l’an dernier) et le commerce extérieur a progressé de 13,7%, affichant un excédent commercial d’environ 3,16 milliards de dollars.

Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint environ 11 milliards de dollars, soit une hausse de 34,7% par rapport à la même période l’an dernier, tandis que les IDE décaissés ont approché les 5 milliards de dollars, en hausse de 7,2%. De nombreuses organisations internationales ont salué le leadership et la gestion du gouvernement et du Premier ministre, formulant des prévisions optimistes quant à la croissance économique du Vietnam pour les prochaines années.

La conférence s’est conclue par un appel aux membres du gouvernement, aux ministères, aux secteurs et aux autorités locales à rester vigilants face aux défis actuels tout en saisissant les opportunités pour maintenir la dynamique économique tout au long de 2025.

VNA/CVN