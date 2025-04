L'OMS appelle à une action vigoureuse

La Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril 2025, a marqué le lancement d'une campagne d'un an dédiée à la santé maternelle et néonatale.

Photo : VNA/CVN

Intitulée "Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d’espoir", cette campagne vise à inciter les gouvernements et les acteurs du secteur de la santé à redoubler d’efforts pour mettre fin aux décès maternels et néonatals évitables, tout en privilégiant la santé et le bien-être des femmes à long terme.

Des chiffres récemment publiés montrent une réduction significative du nombre de femmes mourant pendant la grossesse ou l’accouchement au Vietnam. En effet, les décès ont presque diminué de moitié ces dernières décennies, passant de 88 femmes décédées pour 100.000 naissances en 2000 à 48 en 2023.

"Ce thème nous rappelle que, lorsque nous accordons la priorité à la santé des nouveau-nés et des mères, nous garantissons un avenir meilleur pour les familles, les communautés, les sociétés et les économies", a déclaré Angela Pratt, représentante en chef de l'OMS au Vietnam.

Elle a également souligné les progrès impressionnants réalisés par le Vietnam pour protéger la vie des plus jeunes membres de la société, ainsi que des mères. Ces progrès sont le fruit de l’amélioration des soins de santé, notamment au niveau primaire, grâce à la vaccination, à l’amélioration de la nutrition, à l'accès à l’eau potable et à un meilleur assainissement. "Ce succès est dû au leadership fort du gouvernement, aux orientations du ministère de la Santé, à l’expertise et au dévouement des agents de santé à tous les niveaux, à l’étroite collaboration avec d’autres agences, et au soutien des partenaires", a-t-elle ajouté, précisant que l’OMS est fière d'être partenaire de ces efforts.

Investir dans la santé maternelle et néonatale n'est pas seulement un choix humanitaire, mais également une décision économique judicieuse. En effet, chaque dollar investi peut rapporter jusqu'à 20 dollars de bénéfices.

Ces dernières années, sous la direction du gouvernement, l’OMS a soutenu l’élaboration et la mise en œuvre de politiques nationales et de directives techniques concernant la santé maternelle, néonatale et infantile. Cela inclut l’évaluation de la qualité des soins, la fourniture de conseils pour des stratégies d’amélioration continue, ainsi que la mise en œuvre de soins néonatals essentiels précoces - un ensemble d’interventions simples et rentables qui sauvent de nombreuses vies de nouveau-nés.

Cependant, des disparités subsistent dans les taux de mortalité entre les femmes et les enfants vivant en milieu urbain et ceux vivant dans des zones reculées et défavorisées, où l'accès aux soins de santé maternelle de qualité demeure difficile.

Le taux de mortalité au Vietnam reste supérieur à la moyenne de la région Pacifique occidental de l'OMS, où l'on dénombre en moyenne 35 décès maternels pour 100.000 naissances.

Pour réduire cet écart, le Vietnam doit continuer à investir dans l’amélioration de l’accès aux soins de qualité pour toutes les mères et tous les nouveau-nés, en particulier dans les zones reculées, montagneuses, isolées et défavorisées. Il est également essentiel de renforcer la qualité des soins.

"Investir dans la santé maternelle et infantile n’est pas seulement une question de survie ; il s'agit d’assurer un avenir plein d’espoir aux femmes et aux enfants, et donc un avenir plein d’espoir pour le Vietnam", a déclaré Angela Pratt.

VNA/CVN