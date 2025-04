La quasi-totalité des citoyens ne signalent aucun désagrément avec les fonctionnaires

Photo : CTV/CVN

Les résultats ont été annoncés par la ministre de l’Intérieur, Pham Thi Thanh Trà, lors de la réunion mensuelle du gouvernement et de sa conférence avec les collectivités locales, le 6 avril.

C’est la huitième année que le ministère de l’Intérieur évalue le SIPAS, afin d’évaluer objectivement la qualité des services des agences de l’État et de contribuer à un système administratif transparent, centré sur le citoyen et plus responsable. L’indice comprend 42 sous-indices reflétant les perceptions et les évaluations, 51 sous-indices mesurant les niveaux de satisfaction et 10 autres captant les besoins et les attentes des citoyens.

Pour déterminer le SIPAS 2024, Pham Thi Thanh Trà a indiqué que son ministère avait collaboré avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, l’Association des vétérans vietnamiens et la Poste vietnamienne pour interroger 36.525 citoyens répartis dans 195 unités administratives de district, 385 unités administratives de commune et 1.170 villages, hameaux et zones résidentielles.

Les cinq localités affichant les meilleurs résultats au SIPAS sont Hai Phong, Thai Nguyên, Hai Duong, Quang Ninh et Bà Ria-Vung Tàu. À l’inverse, Bac Kan, Lang Son, Quang Nam, An Giang et Quang Ngai ont enregistré les taux de satisfaction les plus faibles.

Trois priorités principales

La satisfaction du public à l’égard de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques en général a atteint 83,84% en 2024, soit une hausse de 1,35% par rapport à 2023, les résultats variant de 78,16% à 90,59% selon les provinces.

Photo : VNA/CVN

L’an dernier, la satisfaction à l’égard de la prestation des services administratifs publics s’élevait à 84,09%, en hausse de 1,12% par rapport à 2023, les résultats provinciaux variant de 78,18% à 92,00%.

En ce qui concerne les attentes des citoyens, l’enquête de 2024 a identifié trois priorités principales : améliorer la compétence des fonctionnaires et des agents publics dans le règlement des affaires publiques (66,56% des répondants), améliorer leur attitude envers les citoyens (63,10%) et accroître la transparence de l’information (59,42%).

Les résultats du SIPAS 2024 ont reconnu les efforts considérables déployés par les administrations locales à tous les niveaux pour mettre en œuvre des solutions visant à améliorer la qualité des services aux citoyens, a souligné la ministre, notant qu’au fil des ans, l’indice a produit des résultats et des impacts positifs tant pour les agences gouvernementales que pour les citoyens, fournissant aux agences publiques une base pour identifier la situation actuelle et prendre des mesures spécifiques pour promouvoir la réforme et l’amélioration de la qualité des services.

Parallèlement, l’indice de réforme de l’administration publique (indice PAR) a également maintenu une croissance positive en 2024, atteignant sa valeur moyenne la plus élevée à ce jour, à 88,37%, en hausse de 1,39% par rapport à 2023. Pour la deuxième année consécutive, les 63 provinces et villes sous l’autorité centrale ont toutes obtenu un score supérieur à 80%, 53 localités affichant une meilleure performance que l’année précédente. Des baisses ont été enregistrées dans neuf autres localités, mais elles sont restées négligeables.

La ville de Hai Phong a pris la tête de cet indice, obtenant un score remarquable de 96,17%. Cela représente une augmentation de 4,3% par rapport à l’année précédente et permet à la ville portuaire de gagner une place au classement national par rapport à 2023.

La province de Bà Ria-Vung Tàu a obtenu la deuxième place avec un score de 93,35%, soit trois places de plus qu’en 2023. Plusieurs autres localités ont également enregistré des progrès notables, notamment Hanoï, qui a grimpé à la troisième place avec un score de 92,75%, suivie par Quang Ninh, quatrième avec 91,49%, et de Thai Nguyên, qui complète le top 5 avec 91,47%.

À l’autre bout du classement, la province de Cao Bang s’est classée dernière avec un score de 82,95%.

VNA/CVN