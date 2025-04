Le Vietnam prévoit d'achever la fusion des unités administratives d'ici le 20 juin

Le Vietnam prévoit de finaliser la fusion des unités administratives d'ici le 20 juin et la suppression des unités au niveau du district d'ici le 30 juin.

Le ministère de l'Intérieur préparera le dossier du plan de restructuration des unités administratives provinciales pour le soumettre à l'Assemblée nationale avant le 30 mai, en vue d'une approbation attendue d'ici le 20 juin.

Afin d'assurer la continuité des opérations gouvernementales locales à deux niveaux, le gouvernement mandate les ministères et agences concernés pour publier les documents juridiques, politiques et directives nécessaires. Le calendrier prévoit que les Comités populaires provinciaux élaborent leur plan de restructuration des unités administratives de niveau municipal d'ici le 1er mai. Le ministère de l'Intérieur examinera ces plans pour les soumettre au Comité permanent de l'Assemblée nationale avant la fin mai.

Le ministère de la Construction examinera les plans urbains, le ministère des Sciences et des Technologies mettra en place un système d'administration électronique, tandis que les ministères de la Santé et de l'Éducation et de la Formation publieront les directives relatives à la réorganisation de leurs établissements respectifs au sein des unités administratives concernées.

Dans un premier temps, les unités administratives de 11 provinces que sont Hanoï, Huê, Lai Châu, Diên Biên, Son La, Lang Son, Cao Bang, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh ne seront pas concernées par les fusions,

Ainsi, 52 unités administratives provinciales restantes seront réorganisées, comprenant les quatre grandes villes que sont Hai Phong, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Cân Tho et 48 provinces.

