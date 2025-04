Le Vietnam mise sur l’agriculture verte et la foresterie pour réduire ses émissions de GES

Le secteur agricole vietnamien, riche en diversité avec ses activités de culture, d’élevage et de foresterie, présente un potentiel considérable pour une transition vers une production à faibles émissions de gaz à effet de serre (GES).

>> Hanoï cherche à développer l'agriculture biologique

>> Agriculture verte : la pression crée des opportunités

>> Les parlementaires francophones explorent le modèle d'agriculture verte à Cân Tho

Les modèles d’agriculture circulaire, écologique et biologique ne se contentent pas de réduire l’impact environnemental, ils permettent également de générer des crédits carbone, devenant ainsi une source de revenus potentielle.

Photo : VNA/CVN

Bien que l’agriculture demeure un important émetteur de gaz à effet de serre, le Vietnam fait preuve d’une volonté claire d’orienter ce secteur vers une croissance verte et durable.

La foresterie, avec plus de 14 millions d’hectares de forêts, joue un rôle central dans la réduction des émissions et l’adaptation climatique. Entre 2018 et 2019, un programme de transfert de résultats de réduction des émissions mis en œuvre dans les provinces du Centre septentrional a permis de vendre 10,3 millions de tonnes de CO₂, rapportant 51,5 millions de dollars.

Fort de ces résultats, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (désormais ministère de l'Agriculture et de l'Environnement) a conclu une lettre d'intention avec Emergent, l'agence de gestion administrative de LEAF. Aux termes de cet accord, le Vietnam s'engage à transférer 5,15 millions de tonnes de réductions d'émissions de CO₂ sur la période 2022-2026, avec un prix plancher de dix dollars la tonne. Les crédits transférés à LEAF seront intégrés aux contributions déterminées au niveau national (CDN) du Vietnam. Les recettes générées financeront les initiatives de protection et de développement des forêts.

Dans le secteur de l'élevage, le programme de biogaz déployé dans de nombreuses localités a permis de réduire significativement les émissions. En facilitant la construction d'installations de biogaz à l'échelle des foyers, ce programme a permis la vente de plus de 3 millions de crédits carbone, générant ainsi 8,1 millions de dollars et bénéficiant à environ un million de personnes réparties dans les 53 villes et provinces du pays.

La filière rizicole vietnamienne se prépare à intégrer le marché du carbone grâce au projet de développement durable d'un million d'hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mékong. L'Association vietnamienne du secteur du riz (VIETRISA) ambitionne de créer cette année une marque de riz "vert" à faibles émissions et de commercialiser des crédits carbone dès 2028.

Le marché du carbone représente une opportunité majeure pour les secteurs agricole et forestier, en termes de revenus durables, de protection de l'environnement et d'amélioration des conditions de vie locales. Cependant, pour exploiter pleinement ce potentiel, le Vietnam doit renforcer son cadre juridique, établir des mécanismes de suivi rigoureux et intensifier sa coopération internationale.

Selon Tô Xuân Phúc, spécialiste chez Forest Trends, l’intérêt des investisseurs pour les projets forestiers à dimension carbone est en forte hausse. Cependant, l’absence de politiques spécifiques freine leur développement. Il est donc urgent que le gouvernement adopte des mécanismes adaptés pour maximiser les effets des efforts de protection et de reboisement.

VNA/CVN