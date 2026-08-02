Le longane de Hung Yên servi à bord des vols Vietnam Airlines

Du 1 er au 7 août 2026, les passagers de Vietnam Airlines pourront déguster du longane de Hung Yên sur certains vols domestiques et internationaux. Il s’agit du troisième produit sélectionné par la compagnie dans le cadre du programme "La route des produits agricoles - Les fruits des quatre saisons" en 2026, après le litchi "trứng" de Hung Yên et la prune "hậu" de Son La.

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Photo : Vietnam Airlines/CVN

Le longane sera proposé dans le menu de la classe Affaires sur plusieurs liaisons intérieures, notamment Hanoï - Hô Chi Minh-Ville, Hanoï - Cân Tho et Hanoï - Phú Quôc. Il sera également servi sur les vols long courrier au départ de Hanoï à destination de l’Europe, de l’Australie, du Japon et de la République de Corée.

Selon les lignes, le longane de Hung Yên sera présenté soit en dessert, soit dans une corbeille de fruits. Chaque portion sera accompagnée d’une étiquette précisant son origine et sa zone de culture, permettant ainsi aux passagers d’en apprendre davantage sur ce produit emblématique.

Associé de longue date à la région de Phô Hiên, le longane “nhãn lồng” de Hung Yên est réputé pour sa chair épaisse, juteuse, sa saveur délicatement sucrée et son parfum caractéristique. En pleine saison de récolte, les fruits servis à bord seront soigneusement sélectionnés auprès de zones de production reconnues.

Depuis 2018, le longane a déjà été intégré à plusieurs reprises aux menus de Vietnam Airlines, contribuant à faire découvrir aux voyageurs, vietnamiens comme étrangers, les spécialités saisonnières du pays.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Lê Trung Cân, directeur adjoint du Service de l’agriculture et de l’environnement de la province de Hung Yên, souligne : "Le fait que le longane de Hung Yên soit servi sur les vols de la compagnie aérienne nationale ouvre un canal de promotion et d’accès direct aux consommateurs, en particulier aux touristes internationaux. C’est aussi une occasion de faire connaître cette spécialité de Hung Yên à travers l’histoire du territoire où elle est cultivée."

À bord d’un vol entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, Oliver Brown, passager britannique, confie : "Je n’avais jamais goûté ce fruit auparavant et j’ai été agréablement surpris de pouvoir le découvrir directement en vol. Sa douceur légère et son parfum m’ont tout de suite impressionné. Pour moi, ce type d’expérience est particulièrement intéressant, car chaque plat est une porte d’entrée vers la culture et la beauté du Vietnam."

Au-delà du service à bord, le longane de Hung Yên sera également mis en avant dans le magazine Heritage, sur le système de divertissement en vol, sur le site internet et sur les plateformes de réseaux sociaux de Vietnam Airlines, rapprochant ainsi davantage les passagers de l’histoire de ce produit local.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du protocole de coopération globale 2026-2030 signé entre Vietnam Airlines et le Comité populaire de la province de Hung Yên. Celui-ci porte notamment sur la promotion touristique, l’attraction des investissements, le développement commercial ainsi que la valorisation des produits et services des deux parties.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Dang Anh Tuân, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, explique : "Chaque saison agricole porte en elle une histoire humaine et culturelle propre à chaque territoire. Avec le longane de Hung Yên, nous souhaitons que les passagers ne se contentent pas de déguster une spécialité renommée, mais qu’ils découvrent également la terre qui lui donne naissance. Vietnam Airlines poursuivra sa coopération avec les collectivités locales afin d’intégrer des produits agricoles de saison à ses vols, contribuant ainsi à promouvoir l’agriculture vietnamienne auprès des passagers nationaux et internationaux."

Dans le cadre du programme "La route des produits agricoles - Les fruits des quatre saisons", Vietnam Airlines continue de travailler avec les autorités locales pour sélectionner des produits de saison répondant aux normes de qualité et aux exigences de service propres à chaque ligne. À travers chaque récolte, les passagers ont ainsi l’occasion de savourer les spécialités emblématiques des différentes régions du pays et de découvrir en plein vol la richesse culturelle et l’identité du Vietnam.

Phuong Nga/CVN