Reprise de la liaison Cân Tho - Dà Lat après près de six ans d’interruption

À compter du 19 août 2026, Vietnam Airlines rétablira la liaison aérienne Cân Tho - Dà Lat, suspendue depuis près de six ans, rétablissant ainsi une connexion aérienne directe entre le Delta du Mékong et les Hauts plateaux du Centre.

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Photo : Vietnam Airlines/CVN

Dès la réouverture de l’aéroport international de Liên Khuong, cette ligne sera exploitée par VASCO, filiale de Vietnam Airlines Group, à l’aide d’un avion ATR 72, à raison d’un aller-retour quotidien. En septembre et en octobre, la fréquence sera ramenée à cinq aller-retour par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches.

La reprise de cette liaison permettra de réduire le temps de trajet entre Cân Tho, principal pôle urbain du Delta du Mékong, et Dà Lat ainsi que les localités voisines, tout en offrant une nouvelle option de déplacement aux habitants et aux touristes. Cette connexion aérienne directe favorisera également les échanges commerciaux, les investissements et les flux touristiques entre les deux régions.

Nguyên Quang Trung, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, a déclaré : "Cân Tho et Dà Lat sont deux marchés où la demande en déplacements et en tourisme est importante. La reprise de cette liaison directe permettra de raccourcir les temps de trajet et de renforcer les connexions entre le Delta du Mékong et les Hauts plateaux du Centre. Vietnam Airlines continuera d’évaluer les besoins du marché afin de maintenir et de développer des lignes intérieures adaptées, contribuant ainsi à dynamiser les échanges économiques et le tourisme entre les différentes localités".

Parallèlement à la reprise de la ligne Cân Tho - Dà Lat, Vietnam Airlines prévoit d’assurer sept vols aller-retour quotidiens reliant l’aéroport de Liên Khuong à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang à bord d’Airbus A321. Deux aller-retour par jour seront opérés sur la liaison Hanoï - Dà Lat, quatre sur Hô Chi Minh-Ville - Dà Lat et un sur Dà Nang - Dà Lat.

Le rétablissement de la ligne Cân Tho - Dà Lat vient renforcer les liaisons directes entre le Delta du Mékong et les Hauts plateaux du Centre, deux régions où les besoins en échanges commerciaux et touristiques ne cessent de croître. En maintenant et en rétablissant des liaisons aériennes interrégionales, Vietnam Airlines poursuit l’extension de son réseau domestique afin de mieux répondre à la demande de mobilité et de contribuer au développement économique et touristique des localités.

Les passagers peuvent réserver leurs billets et obtenir davantage d’informations sur le site internet et l’application mobile de Vietnam Airlines, via son compte Zalo, sa page Facebook officielle, dans ses agences et points de vente, ou en contactant le centre de service clientèle au 19 00 11 00.

Xuân Hoàng/CVN