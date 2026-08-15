Phú Tho

"Alphabétisation numérique pour tous" : vers une citoyenneté digitale

Depuis près d’un an, le mouvement "Alphabétisation numérique pour tous" se déploie largement dans la province de Phú Tho (Nord). Il contribue à diffuser les compétences digitales, transformer les habitudes d’utilisation des technologies et poser progressivement les bases d’une citoyenneté en ligne.

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Photo : VNA/CVN

Des cours pratiques dans les zones rurales aux "Groupes communautaires de technologie numérique" allant "dans chaque ruelle, frappant à chaque porte", en passant par les modèles "Famille numérique", "Marché numérique - Campagne numérique" ou encore "Un citoyen - une identité numérique", le mouvement "Alphabétisation numérique pour tous" se déploie largement dans la province de Phú Tho.

Après près d’un an de mise en œuvre, ce mouvement contribue non seulement à généraliser les compétences numériques auprès de la population, mais aussi à faire évoluer les perceptions et les habitudes en matière d’utilisation des technologies numériques, faisant progressivement de la transformation numérique un moteur du développement socio-économique et de l’amélioration de la qualité de vie.

Des compétences numériques au plus près des citoyens

Dans la commune de Doan Hùng, la transformation numérique et la vulgarisation des compétences numériques sont étroitement liées à la réforme administrative, au développement de l’administration numérique, de l’économie numérique et de la société numérique.

L’un des principaux atouts de la localité réside dans la mobilisation de l’ensemble du système politique. Les forces de police, les organisations de jeunesse, les associations de femmes et d’agriculteurs, les établissements scolaires ainsi que les cadres locaux participent activement à la sensibilisation et à l’accompagnement des habitants dans l’utilisation des plateformes numériques.

Quelque 67 Groupes communautaires de technologie numérique fonctionnent régulièrement selon le principe d’"aller dans chaque ruelle, frapper à chaque porte et accompagner chaque personne". La commune organise également des séances de sensibilisation et des formations pratiques dans les quartiers résidentiels, tout en aidant les habitants à utiliser l’application VNeID, les services publics en ligne, les moyens de paiement sans espèces et les outils de protection des données personnelles.

À ce jour, plus de 23.580 adultes sur près de 27.650 ont bénéficié d’une formation aux connaissances et compétences numériques. Plus de 25.300 comptes d’identité électronique ont été activés et plus de 23.400 citoyens ont été accompagnés dans l’installation de l’application VNeID. L’ensemble des 2.287 dossiers reçus par le Centre de services administratifs publics de la commune ont été traités en ligne.

Au-delà de la transmission des connaissances, Doan Hung s’attache à créer un environnement permettant aux habitants d’intégrer progressivement les technologies numériques dans leur vie quotidienne. De nombreux habitants utilisent désormais VNeID, les services bancaires numériques, les portefeuilles électroniques et les services publics en ligne, tout en recourant aux réseaux sociaux et au commerce électronique pour promouvoir et commercialiser les produits agricoles et les produits OCOP locaux.

Selon Lê Thu Trang, vice-présidente du Comité populaire de la commune de Doan Hùng, l’objectif n’est pas seulement d’atteindre les indicateurs fixés, mais surtout de faire naître chez chaque citoyen des habitudes durables en matière d’utilisation des technologies numériques.

Photo : BPT/CVN

Des modèles innovants qui gagnent la communauté

Après la fusion de trois anciennes communes, Doan Hung compte plus de 30.500 habitants sur un territoire étendu. Face à l’augmentation des besoins en matière de procédures administratives, notamment dans le contexte du fonctionnement de l’administration locale à deux niveaux, la commune a mis en place plusieurs modèles numériques.

Le modèle d’application des plateformes numériques à la gestion et à la connexion des services administratifs accompagne notamment les habitants dans la création de comptes VNeID. Un compte Zalo baptisé "Doan Hung - Connexion" permet également de relier les quartiers résidentiels et les Groupes communautaires de technologie numérique. Les documents sont partagés sous forme de codes QR, réduisant ainsi les coûts d’impression et facilitant l’accès des habitants à l’information.

Dans la commune de Thinh Minh, 29 Groupes communautaires de technologie numérique ont été créés. Les dispositifs d’accompagnement pratique, les "Journées numériques du week-end" et les groupes Zalo reliant établissements scolaires et familles ont permis à des milliers d’habitants, notamment aux personnes âgées, d’acquérir progressivement des compétences numériques.

Dans les zones montagneuses et parmi les communautés ethniques minoritaires, les personnes reconnues pour leur influence au sein de la communauté jouent également un rôle important. À Pa Co, Sùng A Dếnh, personnalité respectée au sein de la communauté Hmong, participe activement à la sensibilisation et accompagne directement les habitants dans l’installation et l’utilisation de VNeID, la recherche d’informations officielles sur Internet et la promotion des produits locaux sur les plateformes numériques.

Selon lui, la transformation numérique ne constitue pas une notion lointaine ou abstraite : elle commence par des gestes simples du quotidien, comme savoir utiliser un smartphone, rechercher des informations sur Internet ou recourir aux services numériques.

Après près d’un an de mise en œuvre, le mouvement d’"alphabétisation numérique pour tous" à Phu Tho produit ainsi des résultats concrets. L’utilisation de VNeID, des services publics en ligne, des paiements sans espèces et des plateformes numériques dans les études, la production et les activités commerciales devient progressivement plus familière pour la population.

Ces avancées contribuent à poser les bases de la citoyenneté numérique, à développer l’administration numérique, l’économie numérique et la société numérique, avec pour objectif de faire en sorte que personne ne soit laissé de côté dans le processus de transformation numérique.

VNA/CVN