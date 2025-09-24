Vietnam - États-Unis

Le président Luong Cuong assiste à la livraison du premier avion Boeing à VietJet

Vietjet a officiellement réceptionné le 21 septembre à Seattle son premier Boeing 737-8 dans le cadre d’une commande de 200 appareils, d’une valeur totale de 32 milliards de dollars, auprès de Boeing, le plus grand constructeur aéronautique mondial.

>> Vietjet reçoit le prix "Excellence en services aériens et expérience client"

>> Vietjet accueille un nouveau gros-porteur, portant sa flotte à 121 avions

>> La magie de la fête de la Mi-automne s’invite à bord des vols Vietjet

Photo : Vietjet/CVN

La cérémonie de remise s’est tenue solennellement au centre de livraison de Boeing, à Seattle, dans l’État de Washington (États-Unis), en présence de Luong Cuong, Président de la République socialiste du Vietnam, ainsi que de hauts dirigeants des deux pays et de nombreux partenaires économiques.

Coïncidant avec le 30e anniversaire de la normalisation des relations entre le Vietnam et les États-Unis, cet événement constitue non seulement une étape importante dans la coopération entre Vietjet et Boeing, mais aussi une preuve vivante du partenariat stratégique intégral entre les deux nations. Il contribue à promouvoir le commerce, l’investissement et à créer des centaines de milliers d’emplois pour le peuple américain.

Photo : Vietjet/CVN

Le nouvel appareil, ainsi que les centaines d’avions qui seront livrés dans les prochaines années, seront exploités par Vietjet sur les marchés dynamiques de la région, améliorant l’expérience de millions de passagers. Les Boeing permettront également à la compagnie aérienne nouvelle génération de concrétiser son ambition d’élargir son réseau mondial et de promouvoir un développement durable à l’échelle régionale et internationale.

S’exprimant lors de l’événement, Nguyên Thi Phuong Thao, présidente de Vietjet, a souligné: "Le premier avion Boeing de cette commande historique que Vietjet reçoit aujourd’hui est le fruit de près d’une décennie de coopération entre Boeing et Vietjet. Il ouvre une nouvelle étape avec la livraison de centaines d’appareils à venir. Cet événement contribue à stimuler les échanges bilatéraux, symbolise le partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis et incarne notre aspiration à conquérir le ciel, tout en apportant des bénéfices concrets aux deux économies et en créant davantage d’emplois pour le peuple américain."

Stephanie Pope, Présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, a déclaré : "Au nom de l’ensemble de Boeing, nous sommes honorés d’accompagner Vietjet Air à l’occasion de la réception de son premier Boeing. Les 737-8 aideront Vietjet à élargir son réseau, à exploiter de nouvelles lignes au service de l’Asie du Sud-Est et à affirmer la position solide de l’une des compagnies aériennes nouvelle génération les plus dynamiques de la région".

Minh Thu/CVN