Vietjet : grande réduction sur les billets et offre de 20 kg de bagages gratuits

La compagnie aérienne Vietjet offre à ses passagers des milliers de billets pour voyager dans et hors du pays avec une réduction allant jusqu’à 99% (hors taxes et frais), ainsi qu’une franchise supplémentaire gratuite de 20 kg de bagages enregistrés pour les vols internationaux.

>> Vietjet s’envole au 1er semestre 2025 : croissance et records

De 00h00 à 23h00 le 9 septembre 2025, les passagers qui ont eu le code SUPERSALE99 lors de la réservation sur le site www.vietjetair.com ou l’application Vietjet Air ont bénéficié jusqu’à 99% de réduction sur le tarif Eco (hors taxes et frais). La promotion s’applique à l’ensemble des vols domestiques et internationaux opérés par Vietjet, pour des voyages programmés du 1er octobre 2025 au 27 mai 2026.

Photo : Vietjet/CVN

Par ailleurs, du 10 au 23 septembre 2025, Vietjet propose une offre spéciale : 20 kg de bagages enregistrés gratuits pour les passagers achetant un billet Eco sur les vols internationaux. Il suffit de sélectionner l’option supplémentaire de 20 kg de bagages au prix de 0 dông lors de la réservation, pour voyager sereinement pendant la saison des festivals sans se soucier des excédents de bagages.

Au-delà de ces offres attractives, Vietjet invite ses passagers à découvrir les plus belles fêtes à travers le monde : le lumineux Diwali en Inde, la fête de la mi-automne Chuseok en République de Corée, la célébration lunaire Tsukimi au Japon, la féerie de lanternes flottantes du Loy Krathong en Thaïlande, ou encore l’effervescence artistique du Brisbane Festival en Australie. En particulier, à l’occasion de la Fête de la mi-automne cette année, certains vols spéciaux de Vietjet proposeront une ambiance festive avec des lanternes colorées, des spectacles artistiques inédits et de nombreux cadeaux significatifs à partager avec proches et amis.

En choisissant Vietjet, les passagers profitent non seulement d’un voyage agréable à bord d’une flotte moderne et économe en carburant, servis par un équipage professionnel, attentionné et charmant, mais également d’un menu varié de plats chauds et savoureux, mettant à l’honneur la gastronomie vietnamienne et internationale tels que le pho Thìn, le bánh mì, le café glacé au lait, ainsi que de nombreux programmes culturels et artistiques captivants à 10.000 m d’altitude.

Minh Thu/CVN