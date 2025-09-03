Vietnam Airlines Group met en vente anticipée 3,5 millions de billets pour le Têt 2026

Vietnam Airlines Group, composé de Vietnam Airlines, Pacific Airlines et VASCO, a officiellement lancé la vente anticipée de billets afin de répondre à la demande croissante de voyages pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt).

>> Vietnam Airlines Group perfectionne son système d’enregistrement en ligne

>> Vietnam Airlines Group dessert 2,4 millions de passagers

>> La demande de voyages durant le Nouvel An lunaire 2025 sera plus élevée que l'an dernier

Photo : VNA/CVN

La période de pointe s'étendra du 2 février au 3 mars 2026, avec plus de 3,5 millions de billets proposés sur les lignes nationales et internationales, soit une augmentation de près de 20% par rapport à l'année précédente.

Les billets sont disponibles depuis le 3 septembre sur le site web de la compagnie aérienne, l'application mobile, les billetteries officielles et les agents agréés.

Il s'agit de la première phase de vente basée sur le programme de vols approuvé. Le groupe a indiqué qu'il continuerait d'ajuster la capacité et d'attribuer les créneaux en fonction de la demande du marché, offrant ainsi aux passagers davantage d'options pour planifier leurs voyages pour le Têt.

Comme d'habitude, les lignes les plus fréquentées seront celles reliant Hanoï, Dà Nang et Hô Chi-Minh-Ville, ainsi que d'autres destinations clés telles que Hai Phong, Thanh Hoa, Vinh, Huê, Quy Nhon, Cam Ranh et Phu Quôc. La capacité en sièges sur la ligne Hanoï-Hô Chi Minh-Ville est en hausse de près de 18%, tandis que celle sur la ligne Hô Chi Minh-Ville - Dà Nang est en hausse de près de 9%. Les liaisons entre Hô Chi Minh-Ville et Hai Phong, Thanh Hoa et Huê augmenteront de 9 à 13% en glissement annuel.

Par ailleurs, le groupe développe ses vols internationaux reliant le Vietnam au Japon, à la République de Corée, à la Thaïlande, à Singapour et à d'autres destinations, reflétant la demande croissante de voyages internationaux pendant le Têt.

Afin d'offrir plus de flexibilité aux passagers, Vietnam Airlines continuera de proposer des vols de nuit et de début de matinée, les vols de nuit représentant près de 20% du programme total pendant le Têt 2026. La compagnie aérienne a déclaré que cela contribuerait à optimiser les opérations, à réduire les embouteillages diurnes et à offrir davantage d'options aux voyageurs.

Parallèlement à l'augmentation de sa capacité, le groupe Vietnam Airlines a renforcé ses effectifs et ses services au sol afin d'accompagner les passagers pendant les périodes de pointe, tout en s'engageant à garantir une sécurité absolue, à maintenir la qualité du service et à offrir une expérience de voyage confortable.

Photo : VNA/CVN

Le groupe a souligné que l'ajout de sièges ne se limite pas à une question d'offre, mais vise également à rendre les voyages du Têt plus complets et enrichissants pour les retrouvailles familiales.

Il a conseillé aux voyageurs de planifier leurs déplacements à l'avance et d'acheter leurs billets uniquement par les canaux officiels, son site web, son application mobile, ses billetteries ou auprès d'agences agréées afin d'éviter les risques tels que les billets contrefaits ou hors de prix pendant la haute saison.

VNA/CVN