Vietjet dans son Top des compagnies aériennes durables au niveau mondial en 2025.

Vietjet vient d’être honorée par AirlineRatings, organisme de référence spécialisé dans l’évaluation des services et de la sécurité aérienne internationale, avec le Sustainability Awards 2025 destiné aux compagnies aériennes mondiales. Ce prix, lancé pour la première fois par AirlineRatings, a pour objectif de récompenser les compagnies aériennes ayant réalisé des avancées concrètes dans la réduction de leur impact environnemental.

Avec seulement sept lauréats dans le monde, Vietjet figure fièrement parmi les trois compagnies à bas coûts leaders en matière de promotion d’une aviation verte, de réduction de l’empreinte environnementale et d’engagement pour un développement durable.

Photo : VJ/CVN

Vietjet est reconnue pour sa flotte récente et moderne, l’une des plus avancées de la région Asie-Pacifique, composée en majorité d’Airbus A321neo, offrant une meilleure efficacité énergétique, une réduction significative des émissions de CO2 et une baisse du bruit par rapport à la génération précédente. La compagnie est également pionnière dans l’utilisation de carburant aérien durable (SAF) et dans la mise en œuvre de nombreuses solutions opérationnelles visant à optimiser la consommation de carburant.

Vietjet est la première compagnie aérienne au Vietnam à publier un rapport ESG de développement durable. Elle a récemment signé un accord avec Petrolimex Aviation pour l’utilisation du premier SAF mélangé au Vietnam, conforme aux normes strictes ISCC EU en matière de durabilité. En date de 2025, Vietjet a investi plusieurs dizaines de milliards de dollars dans la commande de 40 Airbus A330neo, la nouvelle génération d’avions long-courriers, permettant de réduire de 25 % la consommation de carburant et les émissions de CO2, ainsi que dans la commande de 100 Airbus A321neo supplémentaires. Ces initiatives renforcent la modernisation de sa flotte et contribuent à l’objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en phase avec le développement durable de l’aviation mondiale.

AirlineRatings est une organisation reconnue à l’échelle internationale, spécialisée dans l’évaluation des produits et de la sécurité aérienne, et jouissant de la confiance de millions de passagers issus de plus de 195 pays. Depuis 2018, Vietjet fait partie des compagnies les plus sûres au monde selon AirlineRatings, maintenant sans interruption son classement de 7/7 étoiles en matière de sécurité.

Minh Thu/CVN