LG Innotek étend sa production de modules de caméra au Vietnam

LG Innotek, filiale du groupe LG, a finalisé l’agrandissement de son usine de modules de caméra à Hai Phong (Nord), dans le cadre d’une stratégie plus globale de réduction des coûts et de production mondiale, a rapporté le Korea Times.

Photo : LG/CVN

L’usine V3, récemment inaugurée et s’étendant sur 150.000 m2 au sein du complexe de production de Hai Phong, double plus que la capacité de production de modules photo de LG Innotek au Vietnam, permettant ainsi un approvisionnement stable et à grande échelle des principaux fabricants de smartphones de la région.

Ce projet découle de l’engagement pris par LG Innotek, en juillet 2023, d’investir un milliard de dollars américains au Vietnam d’ici 2025 pour renforcer sa capacité en solutions optiques.

"Avec l’achèvement de l’extension de capacité de l’usine V3 au Vietnam, la rentabilité du secteur des modules photo devrait s’améliorer progressivement", a déclaré Moon Hyuk-soo, Pdg de LG Innotek.

"Nous continuerons à offrir une valeur ajoutée différenciée en proposant rapidement des technologies de pointe à nos clients, renforçant ainsi notre leadership sur le marché mondial des modules photo", a-t-il ajouté.

LG Innotek exploite des centres de production au Vietnam et en République de Corée afin d’améliorer son efficacité. Sa société mère, LG, est un leader mondial de l’électronique grand public et commerciale, connu pour sa gamme LG SIGNATURE et sa marque de smartphones LG ThinQ.

VNA/CVN