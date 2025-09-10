Entreprises

Vietjet reçoit le prix "Excellence en services aériens et expérience client"

La compagnie aérienne Vietjet a récemment obtenu le prix «Excellence en services aériens et expérience client» (Excellence in Aviation Services & Customer Experience) lors des ET Leadership Excellence Awards 2025, l’une des distinctions les plus prestigieuses en Inde, pays de 1,4 milliard d’habitants.

>> Vietjet s’envole au 1er semestre 2025 : croissance et records

>> Vietjet dans son Top des compagnies aériennes durables au niveau mondial en 2025.

>> Vietjet : grande réduction sur les billets et offre de 20 kg de bagages gratuits

Ce prix récompense les entreprises leaders ayant obtenu des performances exceptionnelles, marqué leur secteur par le développement de services innovants et exercé une influence positive dans l’industrie et la communauté. Vietjet est la seule compagnie aérienne étrangère à avoir été honorée, aux côtés de nombreuses grandes marques indiennes, à ce prix organisé par le groupe de médias Times of India.

Depuis l’ouverture de sa première liaison directe vers l’Inde en 2019, Vietjet ne cesse de renforcer sa présence sur le marché avec plus de 1,8 million de passagers transportés. La compagnie exploite actuellement 10 liaisons reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang aux principales métropoles indiennes telles que New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi, Hyderabad et Bengaluru, avec 88 vols hebdomadaires.

Vietjet séduit ses passagers grâce à ses quatre classes tarifaires flexibles, ses grandes campagnes promotionnelles et une expérience de vol enrichie, adaptée aux clients indiens : menus végétariens et halal, animations spéciales à bord comme des séances de yoga, des célébrations de festivals comme celui de Diwali ou de Holi. Par ailleurs, la compagnie mise fortement sur la transformation numérique avec un système de réservation multicanal (site web, application, OTA), le paiement via portefeuille électronique PayU, le programme de fidélité SkyJoy ou encore l’assistant virtuel Amy afin d’optimiser l’expérience client.

Vietjet accompagne également les initiatives de la communauté telles que le programme Startup Flight, la promotion culturelle, et s’engage dans une exploitation durable grâce au carburant d’aviation vert (SAF) pour protéger l’environnement tout en répondant à la demande croissante de mobilité des passagers.

En poursuivant l’expansion de son réseau international, Vietjet renforce la connectivité entre le Vietnam, l’Inde et le reste du monde, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de voyage et de tourisme. S’orientant avec pou ambition de devenir un groupe aéronautique international, Vietjet entend offrir à tous la possibilité de voler, tout en créant des valeurs positives pour la communauté dans l’ère actuelle de développement du Vietnam et de prospérité de l’Inde.

Texte : Minh Thu/CVN

Photo : VJ/CVN